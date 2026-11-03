BARCLAYS stuft APPLE INC auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 245 auf 261 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal seien ganz in Ordnung gewesen, schrieb Tim Long am Dienstag. Für das Wachstum im Servicegeschäft sowie die Produktmargen sehe er aber weiterhin Risiken. Zudem erinnerte er an die üppige Bewertung des Technologiekonzerns./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,23 % und einem Kurs von 289,7EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tim Long

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 261

Kursziel alt: 245

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

