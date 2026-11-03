BARCLAYS stuft APPLE INC auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 245 auf 261 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal seien ganz in Ordnung gewesen, schrieb Tim Long am Dienstag. Für das Wachstum im Servicegeschäft sowie die Produktmargen sehe er aber weiterhin Risiken. Zudem erinnerte er an die üppige Bewertung des Technologiekonzerns./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,23 % und einem Kurs von 289,7EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Tim Long
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 261
Kursziel alt: 245
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tim Long
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 261
Kursziel alt: 245
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte