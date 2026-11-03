UBS stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Oktober-Daten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Das durchschnittliche tägliche Aktien-Handelsvolumen bei den von ihm beobachteten europäischen Börsen sei im Schnitt zwar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, aber zum Vormonat gleich geblieben, schrieb Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten sie etwas unter seiner Prognose für das erwartete durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im vierten Quartal gelegen. Mit Blick auf die Deutsche Börse sei das Handelsvolumen im Oktober 8 Prozent geringer als von ihm erwartet ausgefallen./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 311,5EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Werner

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 265,00 € , was einem Rückgang von -15,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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