UBS stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Oktober-Daten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Das durchschnittliche tägliche Aktien-Handelsvolumen bei den von ihm beobachteten europäischen Börsen sei im Schnitt zwar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, aber zum Vormonat gleich geblieben, schrieb Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten sie etwas unter seiner Prognose für das erwartete durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im vierten Quartal gelegen. Mit Blick auf die Deutsche Börse sei das Handelsvolumen im Oktober 8 Prozent geringer als von ihm erwartet ausgefallen./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 311,5EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Werner
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 265
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Werner
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 265
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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