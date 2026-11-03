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    MidTerms-SellOff zum Einstieg in kritische Metalle nutzen! Alphabet, SpaceX, Q2 Metals, Infineon und International Graphite

    Nebenwerte

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    Der politische Gegenwind für die amtierende US-Regierung am heutigen Wahltag schickt die Rohstoffmärkte in eine kurzfristige Schockstarre. Die seit Wochen anhaltende Konsolidierung in den Metallpreisen setzt sich unvermindert fort. Die Prognosen für die wegweisenden Midterm-Elections zeigen, dass Donald Trump und seine Partei Gefahr laufen, ihre bisherige hauchdünne Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses an die Demokraten zu verlieren. Ein solcher Machtwechsel im Repräsentantenhaus und potenziell auch im Senat würde die legislative Durchschlagskraft des Präsidenten für die verbleibenden zwei Jahre seiner Amtszeit massiv beschneiden. Während Trumps Republikaner erbittert um die Verteidigung ihrer Sitze in traditionell roten Bundesstaaten kämpfen, antizipiert die Wall Street bereits eine politische Pattsituation in Washington. Die Angst vor blockierten US-Investitionsbudgets triggern im Mining-Sektor den steuergetriebenen, zyklischen Sell-Off. Analytisch betrachtet greift diese Marktpanik jedoch viel zu kurz, da der fundamentale Megatrend in strategischen Rohstoffen völlig unabhängig von der Sitzverteilung im Kapitol bleibt. Selbst wenn eine demokratische Mehrheit Trumps aggressive Deregulierungen im Bergbau oder seine Zollpolitik ausbremsen sollte, forcieren die oppositionellen Demokraten im Gegenzug den Ausbau grüner Technologien. Damit eröffnet sich für Investoren eine einzigartige Einstiegsgelegenheit mit scharfen Discounts zu den Jahreshochs.

    Scharfe Korrektur im Metallsektor – Der strukturelle Megatrend bleibt und wirkt doppelseitig

    Egal wie die Wahl ausgeht – beide politischen Lager in den sind sich strategisch einig, dass die geopolitische Abhängigkeit von China bei Lithium, Kobalt und Seltenen Erden drastisch reduziert werden muss. Ein gespaltener Kongress dürfte nationale Förderprogramme für den heimischen Bergbau laut der bereits von Joe Biden in Gang gesetzten „Critical Minerals Strategy“ im Kern unangetastet lassen, um die wirtschaftliche Sicherheit der nicht zu gefährden. Diese regulatorische Kontinuität bildet das Fundament für einen Sektor, dessen wahre Hebelwirkung sich erst abseits des wahltaktischen Lärms offenbart. Wer jetzt zurückrudert, übersieht die mathematische Realität von Angebot und Nachfrage.

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