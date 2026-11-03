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    Dow gibt am Tag der Zwischenwahlen leicht nach

    Aktien New York Ausblick

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    Für Sie zusammengefasst
    • Vor den US-Zwischenwahlen halten Anleger sich zurück
    • Dow gibt leicht nach, Nasdaq könnte sich erholen
    • Apple, Palantir und Shopify geraten unter Druck
    Aktien New York Ausblick - Dow gibt am Tag der Zwischenwahlen leicht nach
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag der viel beachteten Zwischenwahlen (Midterms) in den Vereinigten Staaten dürften sich die Anleger an den US-Börsen eher zurückhalten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart am Dienstag 0,2 Prozent tiefer auf 51.861 Punkte.

    Der technologielastige Nasdaq-100-Index wird von IG 0,8 Prozent höher taxiert, nachdem er zu Wochenbeginn 1,4 Prozent verloren hatte. Der Google-Mutterkonzern Alphabet hatte die Sorgen vor exzessiven Ausgaben rund um Künstliche Intelligenz (KI) wieder angeheizt. Am Dienstag nun könnten sich die Technologiewerte erst einmal stabilisieren.

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    Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner stimmen heute über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Washington ab. Bei den Midterms stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und gut ein Drittel der 100 Senatssitze zur Wahl. Bislang halten die Republikaner von US-Präsident Donald Trump eine hauchdünne Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses.

    Meinungsforschern und Wahlanalysten zufolge spricht einiges dafür, dass die Demokraten unter dem Eindruck von Trumps schlechten Beliebtheitswerten gestärkt aus der Wahl hervorgehen könnten. Erste Ergebnisse werden nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zu Mittwoch erwartet.

    Die Zwischenwahlen können laut Experten zuvorderst einzelne Sektoren des Aktienmarktes bewegen. Die große Richtung dürften im Prinzip weiter die grundlegenden Kurstreiber wie das generelle Gewinnwachstum der Unternehmen oder die Aussicht auf eine nicht zu straffe Zinspolitik der Notenbank vorgeben.

    Unter den Einzelwerten steht unter anderem Apple im Blick. Der iPhone-Konzern bekommt im üblicherweise lukrativen Weihnachtsgeschäft Gegenwind durch stark gestiegene Speicherchip-Preise. Apple enttäuschte die Börse mit seinem Ausblick auf das laufende Vierteljahr, die Aktien fielen im vorbörslichen US-Handel um knapp vier Prozent.

    Die KI-gestützte Daten- und Analyseplattform Palantir , zu deren Hauptkunden das US-Militär zählt, veröffentlichte einen Quartalsausblick. Nach Einschätzung von Brent Thil vom Investmenthaus Jefferies legte Palantir starke Quartalszahlen vorgelegt. Der einzige Wermutstropfen sei das etwas geringere Wachstum im US-Geschäftskundenbereich. Zudem deute die Prognose für das vierte Quartal an, dass es zukünftig zu einer weiteren Verlangsamung kommen könnte. Damit sackten die Anteilsscheine um mehr als sechs Prozent ab.

    Bei der cloudbasierten E-Commerce-Plattform Shopify war der Quartalsumsatz zum ersten Mal seit vier Jahren hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Dies schockte die Anleger offenbar, der Aktienkurs knickte um 16 Prozent ein./la/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,20 % und einem Kurs von 289,8 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 465,78USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +32,61 %/+251,62 % bedeutet.





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