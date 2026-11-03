UBS stuft BP auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 725 Pence belassen. Analyst Joshua Stone hob in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalsberichte aus der europäischen Ölbranche hervor, dass die Unternehmen die Gewinnerwartungen nunmehr zwei Quartale in Folge übertroffen hätten. Dies sei umso beeindruckender, da die Schätzungen im Monat vor der Veröffentlichung der Zahlen um 15 Prozent nach oben korrigiert worden seien, schrieb er. Eni und BP haben seines Erachtens die positivsten Berichte veröffentlicht./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 20:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 20:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 20:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 20:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 7,007EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,25
Kursziel alt: 7,25
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,25
Kursziel alt: 7,25
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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