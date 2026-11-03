UBS stuft ENI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Joshua Stone hob in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalsberichte aus der europäischen Ölbranche hervor, dass die Unternehmen die Gewinnerwartungen nunmehr zwei Quartale in Folge übertroffen hätten. Dies sei umso beeindruckender, da die Schätzungen im Monat vor der Veröffentlichung der Zahlen um 15 Prozent nach oben korrigiert worden seien, schrieb er. Eni und BP haben seines Erachtens die positivsten Berichte veröffentlicht./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 20:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 20:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 25,80EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

