Zebra Technologies (A): Frühes Kursplus kippt in einen Absturz

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Zebra Technologies (A) nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +8,20 %.

Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 2,01 % dreht Zebra Technologies (A) deutlich ins Minus. Das Unternehmen veröffentlicht heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026; ein konkreter Auslöser für den Kurssturz ist jedoch nicht erkennbar. Wettbewerber Cognex legt zugleich um 2,14 % zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zebra Technologies (A) Aktie damit um -19,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,93 %. Im Jahr 2026 gab es für Zebra Technologies (A) bisher ein Plus von +32,54 %.

Während Zebra Technologies (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,12 %.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cognex und Co.

Cognex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,14 %.

Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), a global leader in digitizing and automating workflows to deliver intelligent operations, today announced results for the third quarter ended October 3, 2026. Third-Quarter Financial Highlights Net …

Zebra Technologies (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -19,71 % 1 Monat -15,93 % 3 Monate +8,20 % 1 Jahr +18,40 %

Stand: 03.11.2026, 15:00 Uhr

Die Aktie von Zebra Technologies (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,09 %. Über 5 Jahre lag sie bei -8,08 %, über 10 Jahre bei 19,11 %.

Informationen zur Zebra Technologies (A) Aktie

Zebra Technologies entwickelt Lösungen für automatische Identifikation und Datenerfassung (AIDC). Hauptprodukte: Barcode-Scanner, mobile Computer, Etikettendrucker, RFID- und Echtzeit-Lokalisierungssysteme inkl. Software. Starke Position in Nischen wie Lagerlogistik und Healthcare. Wichtige Wettbewerber: Honeywell, Datalogic, Sato. USP: breites End-to-End-Portfolio, starke Integration von Hardware, Software und Services.

Es gibt 47 Mio. Zebra Technologies (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,68 Mrd.EUR € wert.

Lohnt sich ein Investment in die Zebra Technologies (A) Aktie?

Ob die Zebra Technologies (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zebra Technologies (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.