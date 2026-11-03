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    Zebra Technologies (A): Frühes Kursplus kippt in einen Absturz

    Aktie im Rampenlicht

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    Zebra Technologies (A) bricht um 14,42 % ein, während der Handelsumsatz bereits das 2,4-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Aktie im Rampenlicht - Zebra Technologies (A): Frühes Kursplus kippt in einen Absturz
    Foto: 417264605

    Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 2,01 % dreht Zebra Technologies (A) deutlich ins Minus. Das Unternehmen veröffentlicht heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026; ein konkreter Auslöser für den Kurssturz ist jedoch nicht erkennbar. Wettbewerber Cognex legt zugleich um 2,14 % zu.

    Zebra Technologies (A) Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 03.11.2026

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Zebra Technologies (A) nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +8,20 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zebra Technologies (A) Aktie damit um -19,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,93 %. Im Jahr 2026 gab es für Zebra Technologies (A) bisher ein Plus von +32,54 %.

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    Während Zebra Technologies (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,12 %.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cognex und Co.

    Cognex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,14 %.

    Zebra Technologies Announces Third Quarter 2026 Results


    Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), a global leader in digitizing and automating workflows to deliver intelligent operations, today announced results for the third quarter ended October 3, 2026. Third-Quarter Financial Highlights Net …

    Zebra Technologies (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -19,71 %
    1 Monat -15,93 %
    3 Monate +8,20 %
    1 Jahr +18,40 %
    Stand: 03.11.2026, 15:00 Uhr

    Die Aktie von Zebra Technologies (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,09 %. Über 5 Jahre lag sie bei -8,08 %, über 10 Jahre bei 19,11 %.

    Informationen zur Zebra Technologies (A) Aktie

    Zebra Technologies entwickelt Lösungen für automatische Identifikation und Datenerfassung (AIDC). Hauptprodukte: Barcode-Scanner, mobile Computer, Etikettendrucker, RFID- und Echtzeit-Lokalisierungssysteme inkl. Software. Starke Position in Nischen wie Lagerlogistik und Healthcare. Wichtige Wettbewerber: Honeywell, Datalogic, Sato. USP: breites End-to-End-Portfolio, starke Integration von Hardware, Software und Services.

    Es gibt 47 Mio. Zebra Technologies (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,68 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Zebra Technologies (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zebra Technologies (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Zebra Technologies (A)

    -13,93 %
    -18,37 %
    -17,16 %
    +8,53 %
    +19,40 %
    +40,14 %
    -44,33 %
    +385,35 %
    +606,79 %
    ISIN:US9892071054WKN:882578
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