Schaeffler Aktie - Weiter abwärts oder Bodenbildung?

Zwar steht die Schaeffler-Aktie (noch) nicht so tief wie im Frühjahr 2025 als mit 3,15 Euro ein Mehrjahrestief (intraday) erreicht wurde, aber zeitweise ist das Papier wieder auf rund 5,30 Euro abgerutscht. Plusvisionen hatte zuletzt im Mai (2026) berichtet, da stand die Schaeffler-Aktie bei knapp 8,50 Euro. Anschließend ging es noch bis auf elf Euro nach oben. Doch dann wurde die Luft zu dünn und es folgte ein recht drastischer Absturz. Nun hat der Autozulieferer Zahlen und ein „Ergebnisverbesserungsprogramm“ präsentiert. Besteht die Chance auf eine Kurswende? Weiterlesern