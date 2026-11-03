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    Schaeffler Aktie - Weiter abwärts oder Bodenbildung?

    Plusvisionen-Analyse

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    Schaeffler veröffentlicht 9-Monatszahlen vor und legt ein Ergebnisverbesserungsprogramm mit Standort-Schließungen vor. Wird das den Abwärtstrend stoppen?

    Zwar steht die Schaeffler-Aktie (noch) nicht so tief wie im Frühjahr 2025 als mit 3,15 Euro ein Mehrjahrestief (intraday) erreicht wurde, aber zeitweise ist das Papier wieder auf rund 5,30 Euro abgerutscht. Plusvisionen hatte zuletzt im Mai (2026) berichtet, da stand die Schaeffler-Aktie bei knapp 8,50 Euro. Anschließend ging es noch bis auf elf Euro nach oben. Doch dann wurde die Luft zu dünn und es folgte ein recht drastischer Absturz. Nun hat der Autozulieferer Zahlen und ein „Ergebnisverbesserungsprogramm“ präsentiert. Besteht die Chance auf eine Kurswende? Weiterlesern

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    Autor
    Thomas Schumm
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    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
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    Verfasst von Thomas Schumm
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