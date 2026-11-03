Fernzüge im Oktober etwas pünktlicher

Dennoch bleibt die Bahn damit deutlich unter den eigenen Zielen. Bahnchefin Evelyn Palla hatte für das laufende Jahr ein Ziel von mindestens 60 Prozent ausgegeben. Davon ist der bundeseigene Konzern weiter deutlich entfernt.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Fernzüge der Deutschen Bahn sind im Oktober im Vergleich zum Vormonat etwas pünktlicher gewesen. Die Pünktlichkeitsquote lag im Fernverkehr im vergangenen Monat bei 56,2 Prozent, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Das waren knapp vier Prozentpunkte mehr als im September.

Baustellen und Störungen belasten Pünktlichkeit



Weiterhin belasteten im Oktober laut Bahn viele Baustellen an Verkehrsknoten und auf Hauptrouten die Pünktlichkeit. Dazu sei eine hohe Zahl von Anlagenstörungen gekommen.

Als verspätet gilt ein Zug bei der Bahn ab einer Verzögerung von sechs Minuten. Zugausfälle sind dabei nicht berücksichtigt. Sie fließen dafür in die sogenannte Reisendenpünktlichkeit ein.

Diese gibt an, wie groß der Anteil der Reisenden war, die pünktlich - das heißt mit höchstens 14 Minuten und 59 Sekunden Verspätung - an ihrem Ziel ankamen. Dieser Wert lag für den Fernverkehr im Oktober bei 62,3 Prozent. Das sind ebenfalls knapp vier Prozentpunkte mehr als noch im September./cab/DP/stk



