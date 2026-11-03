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    Aegis sichert sich zweiten US-Auftrag von GGV Energy, verdoppelt seine US-Installationen und etabliert sich auf dem US-Markt

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    Aegis sichert sich zweiten US-Auftrag von GGV Energy, verdoppelt seine US-Installationen und etabliert sich auf dem US-Markt
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    VANCOUVER, BC, 2. November 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein US-Vertriebspartner GGV Energy im Auftrag einer großen privaten Unternehmensgruppe für Infrastrukturdienstleistungen eine Bestellung über 14 PWR Flex 261Q-Energiespeichereinheiten aufgegeben hat. Der Auftrag hat einen Wert von etwa 1,35 Millionen CAD und die Einheiten verfügen über eine Gesamtkapazität von etwa 3,65 MWh.

     

    Der Auftrag hat den doppelten Umfang des ersten US-Auftrags von Aegis, der am 26. Mai 2026 bekannt gegeben wurde, und stammt vom selben Vertriebspartner weniger als sechs Monate danach. Damit erhöht sich die Anzahl der für US-Kunden zugesagten PWR Flex 261Q-Einheiten auf 21 mit einer Gesamtkapazität von etwa 5,5 MWh. Aegis verfügt nun über mehrere Kundenstandorte in mehreren US-Bundesstaaten sowie über einen Vertriebspartner, der für weitere Einheiten zurückgekommen ist. Für ein kanadisches Unternehmen, das in diesem Jahr in den US-Markt eingetreten ist, erachtet das Unternehmen dies als seinen bis dato bedeutsamsten kommerziellen Schritt.

     

    Die Lieferung der neuen Einheiten ist für das erste Quartal 2027 in mehrere US-Bundesstaaten geplant, wo sie Notstromversorgung und Lastspitzenkappung für die Betriebsabläufe des Kunden bereitstellen werden. Jede Installation wird zu einem funktionierenden Referenzstandort, den GGV Energy und Aegis anderen Industrie- und Infrastrukturkäufern präsentieren können.

     

    „Dies ist der Auftrag, der Aegis in den USA etabliert“, sagte Ramtin Rasoulinezhad von Aegis. „Der erste Auftrag hat gezeigt, dass sich der PWR Flex 261Q einen Platz an einem US-Standort sichern konnte. Ein Folgeauftrag in doppeltem Umfang innerhalb von sechs Monaten zeigt, dass Kunden mehr davon wollen. Große Industriekäufer führen lange Bewertungen durch und bestellen nicht aufgrund von Versprechungen nach. GGV kennt diese Kunden gut und wir verfügen nun über Referenzstandorte in mehreren Bundesstaaten, von denen aus wir wachsen können.“

     

    PWR Flex 261Q ist eine für den Außenbereich ausgelegte All-in-One-Energiespeichereinheit, die von SEETEL New Energy in Taiwan hergestellt wird. Sie kombiniert Batteriespeicher, ein von Aegis entworfenes Energiemanagementsystem und den Quantum Random Number Generator (QRNG) von Quantum eMotion, der die Steuerungs- und Datenkommunikation der Einheit absichert. Jede Einheit wird mit integrierten Schnellanschlüssen ausgeliefert, sodass sie ohne umfangreiche Arbeiten am Standort aufgestellt und elektrisch in Betrieb genommen werden kann. Das Gehäuse wurde für die Öl- und Gas-, Verteidigungs- und Bergbauumgebungen aufgerüstet, in denen viele Kunden von Aegis tätig sind. Genau diese Kombination aus ausfallsicherer Stromversorgung und integrierter Cybersicherheit haben US-Infrastrukturbetreiber gefordert – und das ist der Grund, warum GGV das Produkt zu seinen Kunden gebracht hat.

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