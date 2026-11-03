Orion Innovation stellt die nächste Generation von OI NEBULA vor, seiner Suite von agentenbasierten SDLC-Plattformen

ISELIN, N.J., 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Orion Innovation ("Orion"), ein Partner für daten- und KI-gestützte Softwareentwicklungsdienstleistungen, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit der nächsten Generation von OI NEBULA bekannt, seiner Suite von agentenbasierten KI-SDLC-Plattformen. Aufbauend auf mehr als einem Jahr Erfahrung in realen Umgebungen bietet diese erweiterte Suite verbesserte Funktionen zur Beschleunigung der Entwicklung von Unternehmenssoftware und ist ab sofort für Unternehmen weltweit verfügbar.

Die bewährte und erweiterte Suite agentenbasierter SDLC-Plattformen ist ab sofort bei einer ausgewählten Gruppe von Unternehmenskunden verfügbar.

Durch die Kombination von agentenbasierter KI mit Orions Software-Engineering-Expertise bietet Nebula eine autonome, durchgängige SDLC-Plattform, modernisiert Legacy-Systeme und optimiert die Softwarewartung.

Die Validierung von Nebula anhand realer technischer Herausforderungen, Liefertermine und Governance-Anforderungen half Orion, seine Zuverlässigkeit, Leistung und Automatisierung zu verbessern und prägte so die in dieser Version eingeführten Verbesserungen.

Die nächste Generation von Nebula wurde für Unternehmensumgebungen entwickelt und umfasst Governance-Kontrollen, Überprüfung durch den Menschen, Sicherheitsbehebung in Echtzeit, Durchsetzung von Engineering-Standards und flexible Bereitstellung in On-Premise- und Private-Cloud-Umgebungen. Die kürzlich erfolgte ISO/IEC 42001:2023-Zertifizierung von Orion unterstreicht das Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolle KI, Risikomanagement und Rechenschaftspflicht.

„Unternehmen benötigen mehr als KI-Codegenerierungswerkzeuge. Sie brauchen Systeme, die durchgängige Software mit integrierten Unternehmensstandards, Verantwortlichkeit, Governance und Sicherheit bieten", sagte Rajul Rana, Chief Technology Officer bei Orion Innovation. „Wir wollten Nebula erst auf den Markt bringen, nachdem es sich bewährt hatte. Nach einem Jahr enger Zusammenarbeit mit Entwicklern und unseren Kunden bietet die nächste Generation von Nebula die Grundlage für die durchgängige Automatisierung des Softwareentwicklungszyklus (SDLC): Beschleunigung der Bereitstellung neuer Anwendungen, Verwaltung und Verbesserung bestehender Anwendungen sowie Modernisierung komplexer Altsysteme."