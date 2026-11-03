OCIANA schließt wichtige Validierungsphase für die kollaborative Hafenanlaufoptimierung ab

Die bisherigen Tests von OCIANA haben gezeigt, dass Schiffsbetreiber und Hafenakteure mit einem einzigen System arbeiten, Daten in Echtzeit austauschen und sich über einen transparenten, nachvollziehbaren Prozess koordinieren können, anstatt fragmentierte E-Mails, Telefonate und Tabellenkalkulationen auszutauschen. Mit der Weiterentwicklung dieser Projekte wird die Grundlage für Just-in-Time-Lieferungen (JIT) und eine nachhaltigere Schifffahrt geschaffen.

MONTREAL, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- OCIANA gab heute den erfolgreichen Abschluss einer wichtigen Phase der Operational Validation Testing (OVT) für ihre einheitliche digitale Plattform bekannt, die die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht und darauf abzielt, die Effizienz der globalen Lieferkette zu verbessern und gleichzeitig die Emissionen und den Treibstoffverbrauch der Schiffe zu reduzieren. OVT setzt die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern fort, in einem Tempo, das sich nach den operativen Prioritäten der einzelnen Partner richtet, während die Entwicklung der Plattform voranschreitet.

„In Zusammenarbeit mit dem Core Technology Leadership Program des kanadischen Ocean Superclusters hat OCIANA eine Plattform für den Echtzeit-Informationsaustausch zwischen den vielen Akteuren eines Hafens entwickelt", sagt Richard Kolacz, CEO von OCIANA. „Diese Validierung ist ein wichtiger Schritt hin zu einer einheitlichen Plattform für die Akteure der Reedereien und Häfen, die sich in ihre bestehenden Systeme integrieren lässt. Wir werden die Entwicklung gemeinsam mit unseren Partnern und unter Berücksichtigung ihres operativen Feedbacks fortsetzen, um Just-in-Time-Lieferungen sowie einen reduzierten Treibstoffverbrauch und geringere Schiffsemissionen zu erreichen."

Das Projekt brachte Technologieexperten von OCIANA mit Canada Steamship Lines (CSL), der Montreal Port Authority, der St. Lawrence Pilotage Authority und Clear Seas zusammen, um Kernfunktionen für die Fahrplanerstellung zu entwickeln.

Aufbauend auf den im täglichen Betrieb bewährten Fähigkeiten bietet OCIANA Ports den Akteuren der Häfen ein zentrales Kommandozentrum für die Liegeplatzplanung: Buchungsanfragen, Vorbenachrichtigungen und Änderungsanfragen werden alle an einem Ort zusammengeführt, um schnellere und sicherere Entscheidungen zu ermöglichen. Konfigurierbare Warnmeldungen und Live-Dashboards weisen auf Abweichungen der voraussichtlichen Ankunftszeit und umgeplante Schiffsaktivitäten hin, bevor diese zu Problemen werden.