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    VW-Ladetochter Elli stellt Geschäft neu auf - Jobs in Gefahr

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    Für Sie zusammengefasst
    • Elli zieht sich aus Ladehardware und Ladebau zurück
    • Elli setzt künftig auf Ladenetz, Flotten und Ökostrom
    • Gespräche über Stellenabbau laufen bereits
    VW-Ladetochter Elli stellt Geschäft neu auf - Jobs in Gefahr
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    WOLFSBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Die VW -Tochter Elli stellt sich neu auf - und zieht sich unter anderem aus dem Geschäft mit Ladehardware für Elektroautos zurück. Dazu zählen unter anderem Wallboxen für zu Hause, aber auch der Bau von Ladeinfrastruktur für Unternehmen. "Wir richten unser Portfolio neu aus, und konzentrieren uns auf digitale und skalierbare Geschäftsmodelle, mit denen wir mehr Kunden in mehr Märkten erreichen und kontinuierliche Umsätze erzielen können", sagte Elli-Chef Giovanni Palazzo der Deutschen Presse-Agentur.

    Für Kundinnen und Kunden hat der Schritt Palazzo zufolge keine Auswirkungen. Software-Updates, Service und Ersatzteile blieben gesichert. Die Restbestände an Wandladestationen will die Firma noch verkaufen. Elli trennt sich außerdem von der Produktion spezieller Ladesäulen und gibt auch die Zuständigkeit für Volkswagens Batterie-Großspeicher, die als Puffer für Wind- und Solarenergie dienen, ab. Die Anlagen sollen künftig von einem anderen Unternehmen des Konzerns betrieben werden.

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    Elli konzentriert sich auf bestimmte Felder

    Der Schritt ist Teil einer größeren Neuaufstellung der Energie- und Ladefirma. Prozesse und Organisation sollen umgebaut, die Struktur schlanker, schneller und digitaler werden. Von 2027 an bündelt Elli sein Geschäft in den Feldern Energie und Mobilität. Fortgeführt werden das Ladenetz mit mehr als einer Million Punkten in Europa, Tank- und Ladelösungen für Fahrzeugflotten sowie das Ökostrom-Angebot Volkswagen Naturstrom. Teil des neu aufgestellten Geschäftsmodells werden zudem Lösungen sein, bei denen E-Autos nicht nur zum Laden angeschlossen, sondern intelligent in das Stromnetz eingebunden werden. So können sie beispielsweise als Stromspeicher dienen.

    Verhandlungen über Stellenabbau

    Wie viele der rund 400 Elli-Beschäftigten wegen der Neuaufstellung ihren Job verlieren könnten, ließ Palazzo offen. Die Zahl sei aber nicht unerheblich, da eine große Anzahl von Mitarbeitern in den betroffenen Bereichen arbeite. Auch wie der Stellenabbau ablaufen soll, blieb zunächst unklar. Dem Manager zufolge laufen aber bereits Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern. Diese seien konstruktiv. Palazzo hofft auf eine Einigung in den kommenden Wochen. Den Beschäftigten wurden die Pläne am Dienstag präsentiert.

    VW-Tochter soll profitabel werden

    Der Autokonzern aus Wolfsburg hat Elli im Jahr 2018, vor dem Start der E-Auto-Familie ID, als Ladeinfrastruktur- und Stromanbieter aufgelegt. Seitdem kamen weitere Geschäftsfelder hinzu. Mit der Neuaufstellung will Elli die Grundlage für langfristige Wettbewerbsfähigkeit schaffen. Der Lademarkt in Europa wachse schnell und konsolidiere sich zugleich. Die Konkurrenz wird demnach schärfer, die Margen sinken. Das Unternehmen will das Wachstum der vergangenen Jahre daher in nachhaltige finanzielle Stärke umwandeln und die Ressourcen auf den nach eigenen Angaben erfolgreichen Produktkern konzentrieren.

    Gemessen am Konzernumsatz ist das Geschäft von Elli zwar winzig - aber es wächst schnell. Im Abschluss 2024, der öffentlich im Unternehmensregister einsehbar ist, wies die VW-Tochter einen Umsatz von 174 Millionen Euro. Das Hardware-Geschäft machte damals rund 15 Prozent aus. Der Nachsteuerverlust betrug rund 54 Millionen Euro. Zu den aktuellen Geschäftszahlen äußerte sich Palazzo nicht. Nach dpa-Informationen aus Konzernkreisen steuert die Tochter beim Umsatz im laufenden Jahr auf ein Mehrfaches des Wertes von 2024 zu.

    Der Manager will Elli durch die Neuaufstellung auch in die Gewinnzone führen: "Durch die Senkung der Fixkosten, insbesondere der Personalkosten, wollen wir die Rentabilität steigern", sagte Palazzo. Der Weg in die schwarzen Zahlen sei relativ kurz. Dadurch dürfte die VW-Tochter auch für Investoren interessant werden. Erste Gespräche gibt es demnach bereits./jwe/DP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 70,40 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 15:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +0,72 %/+72,66 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung der VW-Vorzugsaktie bei 65 bis 70 Euro und die Sicherheit der Dividende. Diskutiert werden VWs Milliardenverlust, Audis Gewinneinbruch um 87 Prozent, hohe Produktionskosten und Konkurrenzdruck aus China. Skodas Profitabilität steht Sparplänen gegenüber. Weitere Themen sind Stellenabbau und laut einem Bericht gesenkte Schwellen für volle Managerboni trotz einer operativen Umsatzrendite von nur 3,8 Prozent.
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