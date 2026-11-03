VW-Ladetochter Elli stellt Geschäft neu auf - Jobs in Gefahr
- Elli zieht sich aus Ladehardware und Ladebau zurück
- Elli setzt künftig auf Ladenetz, Flotten und Ökostrom
- Gespräche über Stellenabbau laufen bereits
WOLFSBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Die VW -Tochter Elli stellt sich neu auf - und zieht sich unter anderem aus dem Geschäft mit Ladehardware für Elektroautos zurück. Dazu zählen unter anderem Wallboxen für zu Hause, aber auch der Bau von Ladeinfrastruktur für Unternehmen. "Wir richten unser Portfolio neu aus, und konzentrieren uns auf digitale und skalierbare Geschäftsmodelle, mit denen wir mehr Kunden in mehr Märkten erreichen und kontinuierliche Umsätze erzielen können", sagte Elli-Chef Giovanni Palazzo der Deutschen Presse-Agentur.
Für Kundinnen und Kunden hat der Schritt Palazzo zufolge keine Auswirkungen. Software-Updates, Service und Ersatzteile blieben gesichert. Die Restbestände an Wandladestationen will die Firma noch verkaufen. Elli trennt sich außerdem von der Produktion spezieller Ladesäulen und gibt auch die Zuständigkeit für Volkswagens Batterie-Großspeicher, die als Puffer für Wind- und Solarenergie dienen, ab. Die Anlagen sollen künftig von einem anderen Unternehmen des Konzerns betrieben werden.
Elli konzentriert sich auf bestimmte Felder
Der Schritt ist Teil einer größeren Neuaufstellung der Energie- und Ladefirma. Prozesse und Organisation sollen umgebaut, die Struktur schlanker, schneller und digitaler werden. Von 2027 an bündelt Elli sein Geschäft in den Feldern Energie und Mobilität. Fortgeführt werden das Ladenetz mit mehr als einer Million Punkten in Europa, Tank- und Ladelösungen für Fahrzeugflotten sowie das Ökostrom-Angebot Volkswagen Naturstrom. Teil des neu aufgestellten Geschäftsmodells werden zudem Lösungen sein, bei denen E-Autos nicht nur zum Laden angeschlossen, sondern intelligent in das Stromnetz eingebunden werden. So können sie beispielsweise als Stromspeicher dienen.
Verhandlungen über Stellenabbau
Wie viele der rund 400 Elli-Beschäftigten wegen der Neuaufstellung ihren Job verlieren könnten, ließ Palazzo offen. Die Zahl sei aber nicht unerheblich, da eine große Anzahl von Mitarbeitern in den betroffenen Bereichen arbeite. Auch wie der Stellenabbau ablaufen soll, blieb zunächst unklar. Dem Manager zufolge laufen aber bereits Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern. Diese seien konstruktiv. Palazzo hofft auf eine Einigung in den kommenden Wochen. Den Beschäftigten wurden die Pläne am Dienstag präsentiert.
VW-Tochter soll profitabel werden
Der Autokonzern aus Wolfsburg hat Elli im Jahr 2018, vor dem Start der E-Auto-Familie ID, als Ladeinfrastruktur- und Stromanbieter aufgelegt. Seitdem kamen weitere Geschäftsfelder hinzu. Mit der Neuaufstellung will Elli die Grundlage für langfristige Wettbewerbsfähigkeit schaffen. Der Lademarkt in Europa wachse schnell und konsolidiere sich zugleich. Die Konkurrenz wird demnach schärfer, die Margen sinken. Das Unternehmen will das Wachstum der vergangenen Jahre daher in nachhaltige finanzielle Stärke umwandeln und die Ressourcen auf den nach eigenen Angaben erfolgreichen Produktkern konzentrieren.
Gemessen am Konzernumsatz ist das Geschäft von Elli zwar winzig - aber es wächst schnell. Im Abschluss 2024, der öffentlich im Unternehmensregister einsehbar ist, wies die VW-Tochter einen Umsatz von 174 Millionen Euro. Das Hardware-Geschäft machte damals rund 15 Prozent aus. Der Nachsteuerverlust betrug rund 54 Millionen Euro. Zu den aktuellen Geschäftszahlen äußerte sich Palazzo nicht. Nach dpa-Informationen aus Konzernkreisen steuert die Tochter beim Umsatz im laufenden Jahr auf ein Mehrfaches des Wertes von 2024 zu.
Der Manager will Elli durch die Neuaufstellung auch in die Gewinnzone führen: "Durch die Senkung der Fixkosten, insbesondere der Personalkosten, wollen wir die Rentabilität steigern", sagte Palazzo. Der Weg in die schwarzen Zahlen sei relativ kurz. Dadurch dürfte die VW-Tochter auch für Investoren interessant werden. Erste Gespräche gibt es demnach bereits./jwe/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 70,40 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 15:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +0,72 %/+72,66 % bedeutet.
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Ich denke wenn man z.B. einen Golf 3 der 90er Jahre komplett ohne Elektronik günstig und mit der VW Qualität von damals ausliefern würde, hätte man genügend Kunden die zugreifen würden. Den ganzen elektronischen Überwachungs Schwachsinn von heute braucht kein Mensch. Einen BYD rollendes Computer KFZ würde ich mir auch nicht kaufen wollen.
Laut Google KI:
In der Automobilproduktion gibt es einen deutlichen Kostenunterschied zwischen Deutschland und Tschechien:
- Arbeitskosten pro Stunde: Eine Arbeitsstunde in der deutschen Autoindustrie kostet im Schnitt fast 65 Euro (inklusive Lohnnebenkosten), während sie in Tschechien bei etwa 24 Euro liegt. (Über die gesamte Industrie hinweg sind die Werte etwas niedriger, das Verhältnis bleibt aber ähnlich bei ca. 45 Euro zu 15–20 Euro).
- Jahresarbeitszeiten: In Deutschland liegt die durchschnittliche Arbeitszeit in der Branche bei rund 1.300 Stunden im Jahr, in Tschechien bei etwa 1.800 Stunden im Jahr.
- Bruttogehälter & Struktur: Während Facharbeiter und Angestellte bei deutschen Autoherstellern (wie VW) im Branchenvergleich weit überdurchschnittlich verdienen (oft mit hohen Tarif- und Sonderzahlungen), liegen die Basislöhne bei tschechischen Werken (wie der VW-Tochter Škoda) spürbar niedriger, auch wenn dort in den letzten Jahren kräftige Lohnsteigerungen durchgesetzt wurden.
- Wochen- und Jahresstundenleistung: Durch die Kombination aus niedrigerem Stundenlohn und längerer Jahresarbeitszeit sind die Gesamtkosten pro Fahrzeug in Tschechien für die Konzerne erheblich günstiger.