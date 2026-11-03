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    KI-Agenten, die umsetzbare Supply-Chain-Pläne erstellen

    OMP erweitert UnisonIQ um Agent Library und Agent Studio

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    OMP Extends UnisonIQ with Agent Library and Agent Studio: AI Agents that Produce Executable Supply Chain Plans

     

    Bekaert setzt bereits KI-Agenten neben den Optimierungs-Engines in Unison Planning ein, um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die autonome Planung voranzutreiben

     

    ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 3. November 2026 / OMP, ein führender Anbieter im Bereich der Supply-Chain-Koordination, hat heute UnisonIQ, das KI-Framework seiner Unison Planning-Plattform, um die Agent Library mit einsatzbereiten KI-Agenten sowie um Agent Studio erweitert, mit dem Unternehmen ihre eigenen Agenten erstellen können. Die Agenten laufen auf den Optimierungs-Engines von Unison Planning und erstellen umsetzbare Supply-Chain-Pläne. Bekaert gehört zu den ersten Anwendern von UnisonIQ.

     

    Supply-Chain-Organisationen stehen unter dem Druck des Boards, Fortschritte im Bereich KI nachzuweisen, doch viele tun sich schwer, über das Experimentstadium hinauszukommen. Generische KI-Modelle und Tools zur Entscheidungsunterstützung berücksichtigen nicht den branchenspezifischen Kontext und die Semantik, auf denen die Planung beruht, während Planungstools mit einer darüberliegenden KI-Schicht keine ausreichende Tiefe im logischen Denken aufweisen. Beide können zu einer scheinbar zuverlässigen Antwort führen, die reale Einschränkungen wie Haltbarkeitsfristen, Nebenprodukte und gemeinsam genutzte Kapazitäten außer Acht lässt.

     

     

    In UnisonIQ hingegen arbeitet jeder Agent auf der Grundlage eines realitätsnahen digitalen Zwillings der eigenen Supply-Chain des Kunden und greift auf die Optimierungs-Engines in Unison Planning zurück, sodass die von ihm erarbeiteten Planänderungen in der Praxis Bestand haben. Planer arbeiten über Unison Companion, den KI-Assistenten der Plattform, mit den Agenten zusammen. Ein Planer stellt eine Frage in einfacher Sprache, und Companion weist die richtigen Agenten zu, um diese zu beantworten oder eine Planänderung vorzubereiten.

     

    Bekaert: Vergleich von S&OP-Szenarien in einfacher Sprache

     

    Bekaert, ein führendes Unternehmen im Bereich der Stahlverarbeitungs- und Beschichtungstechnologien, nutzt Unison Companion im Sales-and-Operations-Planning-Prozess (S&OP) seines Geschäftsbereichs Energy Transition. Planer beschreiben das Szenario, das sie testen möchten, in einfacher Sprache, beispielsweise die Erweiterung der Kapazität an Engpässen bei steigender Nachfrage. UnisonIQ modelliert dieses Szenario dann, führt es aus und vergleicht es mit dem aktuellen Plan. Bekaert erweitert Unison Companion nun auf die Bedarfsplanung in seinem Geschäftsbereich Steel Wire Solutions, wo Planer das Tool nutzen, um ihre Prognosen zu überprüfen.

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    IRW Press
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