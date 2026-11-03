JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe auf breiter Front die Erwartungen überboten, schrieb Chris Schott in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Fokus der Anleger richte sich auf das Vorankommen bei der Entwicklung und Markteinführung neuer Medikamente./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 27,11EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chris Schott
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chris Schott
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: USD
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