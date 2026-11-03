JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe auf breiter Front die Erwartungen überboten, schrieb Chris Schott in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Fokus der Anleger richte sich auf das Vorankommen bei der Entwicklung und Markteinführung neuer Medikamente./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:17 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:17 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 27,11EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chris Schott

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

