RBC stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7,25 Euro belassen. Der Nettogewinn der italienischen Großbank liege vier Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer ersten Reaktion am Dienstag. Geringere Rückstellungen für verlustträchtige Kredite und geringere Kosten hätten hierzu beigetragen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 5,997EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 15:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Pablo de la Torre Cuevas
Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,25
Kursziel alt: 7,25
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Pablo de la Torre Cuevas
Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
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Kursziel neu: 7,25
Kursziel alt: 7,25
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