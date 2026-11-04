Bis zu 250 % Kurspotenzial: Goldman Sachs setzt auf diese europäischen Aktien!

Neu aufgenommen wurden die Deutsche Bank und der dänische Brauereikonzern Carlsberg . Dafür müssen die britische Großbank HSBC , der Gesundheitskonzern Haleon und der niederländische Logistikimmobilienentwickler CTP die Liste verlassen.

Die amerikanische Investment-Bank hat seine europäische Aktienfavoritenliste für November überarbeitet und sieht bei ausgewählten Unternehmen enormes Aufwärtspotenzial. In der "Conviction List – Directors’ Cut" finden sich Aktien, denen die Investmentbank besonders gute Chancen auf eine überdurchschnittliche Kursentwicklung zutraut. Bei drei Titeln erwarten die Analysten innerhalb der nächsten zwölf Monate sogar Kursgewinne von mehr als 100 Prozent.

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Deutsche Bank: Goldman sieht 47 Prozent Kurspotenzial

Besonders optimistisch zeigen sich die Analysten für Deutschlands größtes Geldhaus. Goldman Sachs spricht von einer "neuen Ära der Profitabilität". Vor allem das Firmenkunden- und Privatkundengeschäft dürfte von steigenden Investitionen in Deutschland profitieren.

Die milliardenschweren Infrastrukturprogramme der Bundesregierung sowie höhere Ausgaben für Verteidigung und Technologie könnten die Nachfrage nach Finanzdienstleistungen ankurbeln. Gleichzeitig sieht Goldman Sachs erhebliches Einsparpotenzial. Durch den verstärkten Einsatz von künstlicher Intelligenz, Cloud-Technologie und organisatorische Veränderungen könnten die Kosten um rund zwei Milliarden Euro sinken.

Die Eigenkapitalrendite könnte dadurch ab 2028 auf mehr als 13 Prozent steigen. Analysten rechnen bislang lediglich mit 12,2 Prozent. Hinzu kommt eine vergleichsweise niedrige Bewertung: Die Deutsche Bank wird mit dem 8,2-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt, während der Branchendurchschnitt bei 9,6 liegt.

Goldman Sachs setzt das Kursziel auf 44,25 Euro. Daraus ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 47 Prozent. Zusätzlichen Rückenwind könnten höhere Aktienrückkäufe in den kommenden beiden Jahren liefern.

Carlsberg: Neue Wachstumschancen abseits des Biergeschäfts

Auch der dänische Brauereikonzern gehört jetzt zu den Favoriten der Investmentbank. Analyst Olivier Nicolaï sieht ein Kursziel von 1.200 dänischen Kronen und damit rund 24 Prozent Potenzial.

Dabei setzt Goldman Sachs vor allem auf die Expansion außerhalb des klassischen Biergeschäfts. Während die Biernachfrage insbesondere in China unter Druck steht, sollen alkoholfreie Getränke für zusätzliche Umsätze sorgen.

Eine entscheidende Rolle spielt die 2025 abgeschlossene Übernahme des britischen Getränkeherstellers Britvic. Zusammen mit neuen Abfülllizenzen für PepsiCo-Produkte dürfte sie die Profitabilität in den kommenden Jahren verbessern.

Für 2027 erwartet Goldman Sachs ein organisches Umsatzwachstum von 3,8 Prozent. Der Analystenkonsens liegt lediglich bei 3,4 Prozent.

Zusätzliche Chancen ergeben sich aus möglichen Lizenzänderungen in Nordeuropa, einem potenziellen Börsengang des Indiengeschäfts und einer strategischen Zusammenarbeit mit dem japanischen Brauereikonzern Sapporo.

Auch die Bilanz dürfte sich verbessern. Goldman erwartet, dass das Verhältnis von Nettoverschuldung zum operativen Ergebnis von rund 3,0 im Jahr 2025 auf 2,5 im Jahr 2027 sinkt. Damit könnte Carlsberg wieder Spielraum für Aktienrückkäufe gewinnen.

Drei Aktien mit mehr als 100 Prozent Kurspotenzial

Noch spektakulärer fallen die Prognosen für drei weitere europäische Unternehmen aus. Beim britischen Brennstoffzellenentwickler Ceres Power sehen die Analysten ein mögliches Kurspotenzial von 250 Prozent. Das Unternehmen entwickelt Technologien für die Energieumwandlung und könnte langfristig von der Nachfrage nach effizienteren und emissionsärmeren Energiesystemen profitieren. Allerdings ist die Aktie angesichts der technologischen und kommerziellen Risiken besonders spekulativ.

Auch beim deutschen Onlinebroker flatexDEGIRO erwartet Goldman Sachs eine kräftige Kurssteigerung. Das prognostizierte Aufwärtspotenzial beträgt 112 Prozent. Das Unternehmen könnte von höheren Handelsaktivitäten, steigenden Kundenzahlen und Skaleneffekten profitieren.

Der dritte Titel ist Rheinmetall. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern bleibt trotz seiner starken Kursentwicklung auf der Favoritenliste. Goldman Sachs nennt ein Kursziel von 2.100 Euro und sieht damit ein Aufwärtspotenzial von rund 102 Prozent. Die Analysten setzen weiterhin auf steigende europäische Verteidigungsbudgets und die anhaltend hohe Nachfrage nach Rüstungsgütern.

Goldman Sachs sieht breite Chancen in Europa

Insgesamt umfasst die europäische Conviction List 25 Unternehmen. Das mediane Kurspotenzial der ausgewählten Aktien beträgt laut Goldman Sachs 35 Prozent. Einschließlich erwarteter Ausschüttungen liegt das mediane Gesamtrenditepotenzial bei 41 Prozent.

Die Auswahl zeigt, dass die Investmentbank sowohl auf etablierte Unternehmen mit steigender Profitabilität als auch auf wachstumsstarke Spezialwerte setzt. Während Deutsche Bank und Carlsberg vor allem durch Effizienzsteigerungen und neue Geschäftsfelder überzeugen sollen, stehen bei Ceres Power, flatexDEGIRO und Rheinmetall deutlich höhere Wachstumschancen im Vordergrund. Die besonders hohen Kursziele gehen allerdings auch mit entsprechenden Risiken einher.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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