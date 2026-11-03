🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Ölpreise fallen deutlich - Bericht über mögliche Annäherung der USA und Irans

    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise sinken nach Meldung zu Friedensgesprächen
    • Brent fällt zeitweise auf rund 101 Dollar je Barrel
    • Katar vermittelt bei möglicher Iran-Vereinbarung
    Ölpreise fallen deutlich - Bericht über mögliche Annäherung der USA und Irans
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag nach einem Medienbericht über mögliche Fortschritte auf dem Weg zu einer Lösung des US-iranischen Krieges deutlich gefallen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch kräftig gestiegen waren, angetrieben von Meldungen über erneute Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran, drehten sie am Nachmittag nach unten.

    Zeitweise fiel der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent für Rohöl aus der Nordsee mit Lieferung im Januar bis auf 100,80 US-Dollar. Das sind fast vier Prozent weniger als am Vortag. Am Morgen hatte der Ölpreis sogar noch ein Tageshoch über 107 Dollar erreicht.

    Am Markt wurde auf einen Bericht des Mediennetzwerks Al Araby aus Katar zu möglichen Fortschritten bei den Friedensbemühungen verwiesen. Demnach habe eine dem Vermittlungsteam nahestehende Quelle gesagt, dass die US-Regierung den Entwurf einer Absichtserklärung gebilligt habe. Diesen Entwurf habe die katarische Delegation zuvor dem Iran vorgelegt.

    Wie es weiter in dem Medienbericht heißt, drehe sich die Diskussion mittlerweile um die Art und Weise, wie das Erreichen einer Interimsvereinbarung bekannt gegeben werden soll - gefolgt von der Rückkehr beider Parteien an den Verhandlungstisch.

    Seit Beginn der Woche ist der Preis für Rohöl der Sorte Brent kräftig gefallen, auch verstärkt durch einen Kontraktwechsel zu Beginn des Monats. In der vergangenen Woche hatte der Preis für Brent noch bei fast 117 Dollar gestanden.

    Der oberste Führer des Iran, Modschtaba Chamenei, hatte zuvor bereits grünes Licht für Verhandlungen gegeben, die den seit Monaten andauernden Krieg mit den USA beenden könnten, wie aus einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA hervorgeht. Auch US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, dass viele davon ausgehen, der Krieg mit dem Iran zu Ende gehe. Der Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung, behauptete Trump./jkr/jsl/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise fallen deutlich - Bericht über mögliche Annäherung der USA und Irans Die Ölpreise sind am Dienstag nach einem Medienbericht über mögliche Fortschritte auf dem Weg zu einer Lösung des US-iranischen Krieges deutlich gefallen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch kräftig gestiegen waren, angetrieben von …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     