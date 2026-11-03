JEFFERIES stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Großbank habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Marco Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Positiv herausgeragt habe der Ausblick auf das Jahr 2027, für das die Italiener mit einem weiteren deutlichen Anstieg des Nettozinsüberschusses rechneten./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 6,006EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 15:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marco Nicolai

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 8

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

