Bold Security in die „Fortune Cyber 60"-Liste 2027 der wichtigsten Cybersicherheits-Startups aufgenommen

NEW YORK, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Bold Security, Anbieter von Echtzeit-DLP für moderne Endgeräte, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in die „Fortune Cyber 60"-Liste 2027 aufgenommen wurde – die jährliche Auflistung der wichtigsten, durch Risikokapital finanzierten Cybersicherheits-Start-ups, die bislang weder einen Börsengang noch eine Übernahme oder ein anderes bedeutendes Exit-Ereignis verzeichnet haben. Bold wurde bereits in seinem ersten Jahr auf der Liste in der Kategorie „Early Stage" aufgeführt.

Anerkennung bereits im ersten Jahr nach dem Ende der Geheimhaltungsphase für die Neugestaltung von Endpunkt-DLP mithilfe von KI, die direkt auf dem Gerät ausgeführt wird

In den letzten zehn Jahren hat sich die Datenverlustprävention (DLP) den Ruf erworben, mit übermäßigen Warnmeldungen und falscher Sicherheit zu arbeiten. Herkömmliche DLP-Lösungen arbeiten mit Musterabgleichen, sodass sie zwar personenbezogene Daten (PII) und PCI-Daten erfassen, jedoch Quellcode, Finanzmodelle und Vorstandsdokumente übersehen. Die Muster, die sie erkennen, lösen auch bei legitimen Arbeitsabläufen Warnmeldungen aus, sodass Teams mit Benachrichtigungen überflutet werden und die Blockierung schließlich deaktivieren. Das Präventionswerkzeug wird so zu einem Erkennungswerkzeug.

KI verlagert die Arbeit nun zurück auf das Gerät, in Desktop-Assistenten und KI-Agenten, die lokal laufen – außerhalb der Pfade, für deren Überwachung herkömmliche DLP-Lösungen konzipiert wurden. Bold hat die endpoint DLP auf der Grundlage von KI neu entwickelt, die auf dem Gerät selbst läuft. Kleine Sprachmodelle auf jedem Gerät klassifizieren Daten nach ihrer Bedeutung statt nach Mustern, lesen den Kontext jeder Aktion und blockieren oder geben Anweisungen in dem Moment, in dem sie stattfindet. Es gibt keinen Datentransfer in die Cloud und zurück, keine zu schreibenden Regex-Regeln und keine Abdeckungslücke, wenn ein Gerät offline geht.

„Jahrelang betrachtete die Branche den Endpunkt als den alten Perimeter und DLP als notwendiges Übel, doch die KI hat diese beiden Annahmen widerlegt", sagte Nati Hazut, Mitbegründer und CEO von Bold Security. „Menschen und KI-Agenten bewegen sensible Daten schneller durch das Gerät, als ein Sicherheitsteam mithalten kann, und DLP überfordert die Systeme und liefert gleichzeitig unzureichende Ergebnisse. Mit Bold setzen wir auf den Endpunkt sowohl als neue Risikooberfläche als auch als den richtigen Ort, um das Problem zu lösen. Die Aufnahme in die Fortune Cyber 60 bestätigt die Problematik und unseren Ansatz."

Bold wurde im Jahr 2024 gegründet und trat Anfang 2025 mit einer Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen US-Dollar, die von Bessemer Venture Partners, Picture Capital und Red Dot Capital Partners bereitgestellt wurde, aus der Geheimhaltung hervor. Das Unternehmen betreut zudem Dutzende wachstumsstarker Kunden, darunter Tekion, HiBob, Cresta und Shutterfly. Die Gründer von Bold hatten zuvor zwei Cybersicherheitsunternehmen aufgebaut, Polyrize und SAM Seamless Network, die von Varonis und Qualcomm übernommen wurden.

„Jedes Sicherheitsteam weiß, dass DLP ein Problem darstellt, doch nur sehr wenige Unternehmen waren bisher bereit, die Funktionsweise dieser Lösungen zu überdenken", sagte Amit Karp, Partner bei Bessemer Venture Partners. „Bold hat etwas wirklich Neues geschaffen: Durch den Einsatz von KI auf den Endgeräten werden sensible Daten erkannt und Datenlecks verhindert, ohne die Mitarbeiter dabei zu behindern. Deshalb haben wir das Team unterstützt."

Die „Fortune Cyber 60"-Liste, die in Zusammenarbeit mit Lightspeed Venture Partners und AWS erstellt wurde, würdigt 60 der wichtigsten, durch Risikokapital finanzierten Cybersicherheits-Start-ups, die noch keinen Börsengang, keine Übernahme oder einen anderen bedeutenden Exit vollzogen haben. Lightspeed bewertet Hunderte von durch Risikokapital finanzierten Cybersicherheitsunternehmen anhand ihres jährlich wiederkehrenden Umsatzes, ihres Wachstums im Vergleich zum Vorjahr und validierter Betriebsdaten und unterteilt die Liste anschließend in drei Gruppen zu je 20 Unternehmen. Die vollständige Liste finden Sie hier.

Informationen zu Bold Security

Bold ist Echtzeit-DLP für moderne Endgeräte. Bold nutzt KI direkt auf dem Gerät, um Daten nach Bedeutung zu klassifizieren, Absichten zu analysieren und zu verhindern, dass Daten in dem Moment verloren gehen. Mehr erfahren Sie unter bold.security.

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Ignacio Ramirez

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