Europa an Friedensgesprächen beteiligen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj pochen auf eine Beteiligung Europas an Friedensgesprächen im Ukraine-Krieg. "Wir haben mit Friedrich eine gemeinsame Sicht, dass es keinen stabilen Frieden geben kann, ohne dass die Europäer in dem einen oder anderen Format zu den Verhandlungen hinzugezogen werden", sagte Selenskyj in Berlin bei einer Pressekonferenz mit Merz.

Der Kanzler sagte, eine neue Runde von Friedensgesprächen sei nun der richtige Schritt. "Europa muss und will in diesem Prozess eine Rolle spielen. Zentrale Elemente einer Friedenslösung, sei es zu Sanktionen oder zur Sicherheitsarchitektur, können nur mit uns Europäern gelöst werden", sagte Merz.