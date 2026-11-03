Doppel-Knockout droht! US-Aktien vor zweistelligem Sell-off

Wie Reuters berichtet, sieht Mike Wilson, Chefstratege für US-Aktien bei Morgan Stanley, die seit Juni laufende Marktkorrektur in ihrer Endphase. Seine Begründung überrascht: Rund 60 Prozent der Aktien im Russell 3000 haben seit Juni zwischenzeitlich Kursverluste von mindestens 20 Prozent verzeichnet. Während große Indizes vergleichsweise stabil geblieben sind, haben zahlreiche Einzelwerte damit bereits einen massiven Ausverkauf erlebt.

Ein Absturz des S&P 500 auf 6.800 Punkte: Dieses Szenario hält die Investmentbank Evercore ISI für möglich, falls die Demokraten bei den US-Zwischenwahlen den Kongress erobern und Donald Trump den Krieg gegen den Iran erneut eskalieren lässt. Ausgerechnet am Wahltag warnen Strategen damit vor einer gefährlichen Kombination aus politischen Machtverschiebungen und explodierenden Ölpreisen. Morgan Stanley kommt dagegen zu einer deutlich optimistischeren Einschätzung: Die monatelange Korrektur am US-Aktienmarkt könnte kurz vor ihrem Ende stehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für die Zeit nach den Zwischenwahlen erwartet Wilson neue Kaufgelegenheiten, insbesondere bei hochwertigen konjunkturabhängigen Aktien. Seine Zuversicht stützt sich auf historische Daten: Seit 1982 legten große US-Aktien in den sechs Monaten nach den Zwischenwahlen durchschnittlich um rund 15 Prozent zu. Ein Jahr nach der Wahl betrug das Plus etwa 22 Prozent. Wilson hält die Beseitigung der politischen Ungewissheit für wichtiger als das konkrete Wahlergebnis.

Doch nicht alle Strategen teilen diesen Optimismus. Wie CNBC berichtet, könnte ein deutlicher Sieg der Demokraten am Mittwoch zunächst Verluste auslösen. JPMorgan hält in diesem Fall einen Rückgang des S&P 500 um etwa 0,5 Prozent für möglich. Sollten die Republikaner dagegen den Senat verteidigen, sehen die Händler der Bank Spielraum für einen Kurssprung von bis zu 1 Prozent.

Besonders gefährdet wären bei einem deutlichen demokratischen Wahlerfolg KI-Aktien. Strengere Vorschriften und mögliche Einschränkungen beim Bau neuer Rechenzentren könnten die milliardenschweren Investitionspläne der Technologiebranche belasten. Goldman Sachs hält zusätzliche Beschränkungen staatlicher Steuervergünstigungen für möglich, ein landesweites Moratorium für Rechenzentren allerdings für unwahrscheinlich.

Für Wilson liegt die größere Gefahr ohnehin nach der Wahl: Neue US-Zölle oder eine militärische Eskalation mit dem Iran könnten die erwartete Erholung ausbremsen. Steigende Ölpreise würden zugleich den Inflationsdruck erhöhen und mögliche Zinssenkungen erschweren.

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Damit stehen Anleger vor einem ungewöhnlichen Gegensatz. Historisch folgte auf US-Zwischenwahlen häufig eine kräftige Rallye. Doch hohe Aktienbewertungen, die angeschlagenen KI-Werte und die Kriegsgefahr könnten dieses Muster durchbrechen. Entscheidend dürfte sein, ob die politische Unsicherheit tatsächlich verschwindet oder nach dem Wahltag neue Risiken hinzukommen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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