POB bestätigt EBITDA-Prognose: Umsatz-Ausblick 2026 angepasst
Weniger Umsatz, stabiler Ergebnisausblick: Die POB AG senkt ihre Erlösprognose für 2026 und setzt auf margenstarke Projekte, Kostendisziplin und KI-gestützte Effizienz.
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- Die POB AG bestätigt für 2026 ein konsolidiertes EBITDA von **0,3 bis 0,6 Mio. Euro**.
- Die Umsatzprognose für 2026 wird auf **8,5 bis 9,0 Mio. Euro** gesenkt; zuvor lag sie bei 10,3 bis 10,8 Mio. Euro.
- Wegen anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten setzt das Unternehmen stärker auf Profitabilität statt auf Umsatzvolumen.
- Die Tochter Performance One GmbH konzentriert sich verstärkt auf margenstarke Projekte und ertragsorientiertes Wachstum.
- Ein verbesserter Projektmix und bereits umgesetzte Kosteneinsparungen sollen die Ergebnisbelastung durch sinkende Erlöse abfedern.
- Zusätzliche Effizienzsteigerungen erwartet die POB AG durch den verstärkten Einsatz von KI in operativen Prozessen.
Der Kurs von POB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,41 % im Plus.
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