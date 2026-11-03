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    Alzchem setzt auf Spitzer: Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert

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    Alzchem setzt auf Kontinuität: Martina Spitzer bleibt bis Ende 2029 im Vorstand und soll mit hochwertigen Spezialchemikalien internationales Wachstum und Profitabilität vorantreiben.

    Alzchem setzt auf Spitzer: Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Aufsichtsrat hat den Vorstandsvertrag von Martina Spitzer vorzeitig um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2029 verlängert.
    • Spitzer ist seit über 25 Jahren bei Alzchem und gehört seit Januar 2025 dem Vorstand an.
    • Als Chief Sales Officer verantwortet sie Marketing, Vertrieb und Nachhaltigkeit (ESG).
    • Zu ihren Schwerpunkten zählen die Gewinnung neuer Kunden, zusätzliche Anwendungen, internationales Wachstum und engere Kundenbeziehungen.
    • Spitzer will besonders das margenstarke Geschäft mit hochwertigen Ingredients im Segment Specialty Chemicals ausbauen und so die Profitabilität nachhaltig steigern.
    • Alzchem erzielte 2025 mit mehr als 1.700 Mitarbeitenden einen Umsatz von 562,1 Mio. Euro und ein EBITDA von 116,5 Mio. Euro.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.121,85PKT (-0,12 %).


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