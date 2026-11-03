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    Melania Trump kündigt Treffen mit Ukrainern und Russen an

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    Für Sie zusammengefasst
    • Melania Trump kündigt Treffen im Weißen Haus an
    • Sie vermittelte Waffenruhe im besetzten Oleschky
    • Menschen verließen Oleschky, Hilfsgüter kamen an
    Melania Trump kündigt Treffen mit Ukrainern und Russen an
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - First Lady Melania Trump hat nach ihrer Vermittlung einer Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky ein Treffen mit Vertretern der Ukraine und Russlands im Weißen Haus angekündigt. Sie persönlich werde die Repräsentanten von zwei Nationen zusammenbringen, die sich aktiv im Krieg befinden, teilte das Weiße Haus mit.

    Zudem werde Melania Trump am Donnerstag um 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MEZ) über die Oleschky-Waffenruhe sprechen. Es wurden keine Angaben gemacht, welche Ukrainer und Russen an der Begegnung teilnehmen sollen.

    Das Weiße Haus schrieb die Vermittlung der begrenzten Waffenruhe im Süden der Ukraine der Präsidentengattin zu und sowohl Russland als auch die Ukraine bedankten sich bei ihr. In einer gemeinsamen Rettungsaktion wurde in der vergangenen Woche die Ausreise zahlreicher Menschen aus der Trümmerstadt Oleschky ermöglicht - sie konnten dabei wählen, ob sie in die Ukraine oder nach Russland wollten. Auch humanitäre Hilfsgüter wurden in die Stadt gebracht.

    Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Oleschky wurde unmittelbar nach Kriegsbeginn von russischen Truppen besetzt. Seit dem Abzug der Russen aus der Gebietshauptstadt Cherson im November 2022 ist Oleschky Frontstadt./ksr/DP/zb







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