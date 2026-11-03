Melania Trump kündigt Treffen mit Ukrainern und Russen an

WASHINGTON (dpa-AFX) - First Lady Melania Trump hat nach ihrer Vermittlung einer Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky ein Treffen mit Vertretern der Ukraine und Russlands im Weißen Haus angekündigt. Sie persönlich werde die Repräsentanten von zwei Nationen zusammenbringen, die sich aktiv im Krieg befinden, teilte das Weiße Haus mit.

Zudem werde Melania Trump am Donnerstag um 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MEZ) über die Oleschky-Waffenruhe sprechen. Es wurden keine Angaben gemacht, welche Ukrainer und Russen an der Begegnung teilnehmen sollen.