Börsenstart USA - 03.11. - US 30 schwach -0,62 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht bei 51.686,52 PKT und verliert bisher -0,62 %.
Top-Werte: NVIDIA +2,48 %, Caterpillar +1,33 %, Microsoft +0,80 %, Cisco Systems +0,28 %, Merck & Co -2,24 %
Flop-Werte: Salesforce -3,84 %, IBM -2,77 %, Apple -2,63 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.138,96 PKT und steigt um +0,46 %.
Top-Werte: Astera Labs +5,28 %, Monolithic Power Systems +4,76 %, Moderna +4,34 %, CoreWeave Registered (A) +4,32 %, Seagate Technology Holdings +4,13 %
Flop-Werte: Shopify -10,33 %, Thomson Reuters -7,87 %, Keurig Dr Pepper -6,41 %, Palantir -6,11 %, Cadence Design Systems -5,91 %
Der US 500 bewegt sich bei 7.557,01 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: PerkinElmer +11,11 %, Fiserv +7,34 %, Eaton +6,68 %, Amphenol Registered (A) +5,72 %, Fox Registered (A) +5,12 %
Flop-Werte: Gartner -17,94 %, Zebra Technologies (A) -10,85 %, Keurig Dr Pepper -6,41 %, Archer Daniels Midland Company -6,20 %, Palantir -6,11 %
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