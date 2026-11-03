DAX, Aehr Test Systems & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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|Bayer
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|POET Technologies
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|Nebius Group Registered (A)
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|Palantir
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|Elevate Service Group
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|TeamViewer
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|256
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|🥈
|TeamViewer
|155
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|🥉
|Almonty Industries
|85
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|BioNTech
|41
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|Silber
|37
|💬
|📰
|POET Technologies
|36
|💬
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Aehr Test Systems
|+21,50 %
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|📰
|🥈
|Biotalys
|+19,10 %
|💬
|📰
|🥉
|Aurora Cannabis
|+18,92 %
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|📰
|🟥
|Gartner
|-16,26 %
|💬
|📰
|🟥
|ADTRAN Holdings
|-17,55 %
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|🟥
|TeamViewer
|-25,96 %
|💬
|📰
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Bayer
Wochenperformance: +15,69 %
Wochenperformance: +15,69 %
Platz 1
POET Technologies
Wochenperformance: -5,34 %
Wochenperformance: -5,34 %
Platz 2
Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: -5,80 %
Wochenperformance: -5,80 %
Platz 3
Palantir
Wochenperformance: -14,49 %
Wochenperformance: -14,49 %
Platz 4
Elevate Service Group
Wochenperformance: -2,05 %
Wochenperformance: -2,05 %
Platz 5
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +2,47 %
Wochenperformance: +2,47 %
Platz 7
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: -3,88 %
Wochenperformance: -3,88 %
Platz 9
BioNTech
Wochenperformance: +3,29 %
Wochenperformance: +3,29 %
Platz 10
Silber
Wochenperformance: -7,02 %
Wochenperformance: -7,02 %
Platz 11
POET Technologies
Wochenperformance: -5,34 %
Wochenperformance: -5,34 %
Platz 12
Aehr Test Systems
Wochenperformance: +4,61 %
Wochenperformance: +4,61 %
Platz 13
Biotalys
Wochenperformance: +11,66 %
Wochenperformance: +11,66 %
Platz 14
Aurora Cannabis
Wochenperformance: +10,31 %
Wochenperformance: +10,31 %
Platz 15
Gartner
Wochenperformance: -6,66 %
Wochenperformance: -6,66 %
Platz 16
ADTRAN Holdings
Wochenperformance: -1,23 %
Wochenperformance: -1,23 %
Platz 17
Platz 18
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