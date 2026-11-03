Gartner bricht am Tag der Quartalszahlen ein

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Gartner nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +49,58 %.

Gartner veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 und aktualisiert den Finanzausblick für das Gesamtjahr. Am selben Tag bricht die Aktie zeitweise um 21,40 % ein und grenzt den Verlust anschließend etwas ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gartner Aktie damit um -4,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,23 %. Im Jahr 2026 gab es für Gartner bisher ein Minus von -8,03 %.

Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich +0,17 % im Plus-Minus-Bereich. Gartner entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,73 %. IBM notiert im Minus, mit -2,72 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -3,99 %. Fortinet legt um +1,97 % zu

Informationen zur Gartner Aktie

Gartner ist ein führender Anbieter von IT- und Managementberatung, Marktforschung und Benchmarking. Kernprodukte sind Research-Abos, Beratungsmandate und Konferenzen. Starke Marktstellung im B2B-IT-Research mit hoher Preissetzungsmacht. Wichtige Wettbewerber: Forrester, IDC, McKinsey (im Beratungsumfeld). USP: breiter Datenbestand, anerkannte Magic Quadrants, hoher Einfluss auf IT-Einkaufsentscheidungen.

Es gibt 63 Mio. Gartner Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,05 Mrd.EUR € wert.

Gartner Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,48 % 1 Monat +20,23 % 3 Monate +49,58 % 1 Jahr -8,63 %

Stand: 03.11.2026, 16:00 Uhr

Die Aktie von Gartner erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -12,66 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,38 %.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Gartner, Inc. (NYSE: IT) today reported results for the third quarter of 2026 and updated its financial outlook for the full year 2026. Additional information regarding the Company’s results as well as the updated 2026 financial outlook is provided …

Gartner Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Gartner Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Gartner Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.