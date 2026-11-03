Gewinner Aktien: Kissig gibt's jetzt auch als App (OMG!). Zusammen mit Armin Brack und vielen Börseninhalten und Aktienanalysen. Kostenlos, aber nicht umsonst...
Kennt ihr schon die Gewinner Aktien App? Armin Brack und ich stellen da regelmäßig interessante Aktien vor, bewerten Markttrends und Entwicklungen. Und den einen oder anderen Spaß erlauben wir uns auch... ツ
Die App ist völlig völlig kostenlos für die Nutzer und Abonnenten des Gewinner Aktien Börsenbriefs bekommen zusätzlich noch das Trendfolgedepot von Armin und mein Dividendendepot sowie aktuelle Infos zu den Depotwerten.
Zuletzt habe ich mir Starinvestor Bill Ackman vorgenommen, der sich zu seinen Depotwerten Amazon, Meta und Microsoft geäußert hat und weshalb der Markt hier die größten Chancen übersieht.
Einfach mal reinschauen...?!
Disclaimer: Habe Amazon, Meta, Microsoft auf meiner Beobachtungsliste und/oder im Depot/Wiki.
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