Gewinner Aktien: Kissig gibt's jetzt auch als App (OMG!). Zusammen mit Armin Brack und vielen Börseninhalten und Aktienanalysen. Kostenlos, aber nicht umsonst...

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    Autor
    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
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