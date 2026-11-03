So kann Spritpreisdeckel-Entwurf nicht bleiben

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD sieht deutlichen Nachbesserungsbedarf beim Vorschlag von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche für einen Spritpreisdeckel. Dieser greife viel zu spät und werde damit in der Praxis weitgehend wirkungslos bleiben, kritisierte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf. "Wenn der Deckel erst dann greift, wenn die Preise längst explodiert sind, kommt die Entlastung für die Menschen viel zu spät", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem könnten die Mineralölkonzerne den Mechanismus leicht umgehen.

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch begrüßte zwar, dass es beim Thema Bewegung gebe. Er glaube aber, "dass wir an der ein oder anderen Stelle absolut nachbessern müssen, wenn wir eine Wirkung dort auch tatsächlich erzielen wollen".