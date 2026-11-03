DZ BANK stuft APPLE INC auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Apple von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 310 auf 300 US-Dollar gesenkt. Bei dem iPhone-Hersteller treffe steigender Margendruck auf eine hohe Bewertung, schrieb Ingo Wermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Stark steigende Preise für Speicherchips belasteten die Ertragskraft, Lieferengpässe verhinderten einen höheren Absatz und die Wachstumsdynamik der margenstarken Service-Sparte lasse nach. Das Profil von Chancen und Risiken habe sich unter diesen Umständen verschlechtert./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 14:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 297,3EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

