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    16.000 Metaller legen in NRW ihre Arbeit nieder

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • NRW: 16.000 Beschäftigte streiken in 235 Betrieben
    • Forderung fünf Prozent, Angebot 1,3 Prozent
    • Mittwoch: Warnstreiks in weiteren 170 Betrieben
    ROUNDUP - 16.000 Metaller legen in NRW ihre Arbeit nieder
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie erhöht die Gewerkschaft IG Metall in Nordrhein-Westfalen den Druck auf die Arbeitgeber. Am Dienstag legten nach Angaben der Gewerkschaft gut 16.000 Beschäftigte aus 235 Betrieben ihre Arbeit nieder. An der landesweit größten Kundgebung bei Ford in Köln hätten sich 3.000 Menschen beteiligt, teilte die IG Metall mit. In Düsseldorf versammelten sich vor dem Mercedes-Benz -Werk 1.000 Beschäftigte.

    "Die Arbeitgeber fahren mit ihrem Verhalten den Karren an die Wand: Sparen und Streichen sind keine Zukunftsstrategie - das Land braucht Innovationen und Investitionen", sagte Nadine Boguslawski, Tarifvorständin der IG Metall bei der Kundgebung in Düsseldorf. Auch in Dortmund, Gelsenkirchen, Münster, Solingen und anderen Städten gab es Warnstreiks.

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    Große Lücke zwischen Forderung und Angebot

    Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten bislang eine Einmalzahlung sowie eine anschließende Lohnerhöhung um 1,3 Prozent bei einer Laufzeit von 26 Monaten.

    Der Arbeitgeberverband verurteilte die Warnstreiks scharf und warnt die IG Metall davor, die Tarifrunde weiter anzuheizen. In der schwersten Strukturkrise der Industrie brauchten die Unternehmen keine Eskalation, sondern eine tragfähige und vernünftige Lösung, betonte ein Sprecher. Dazu seien Verhandlungen in einer "sachgerechten Atmosphäre" notwendig. "Mit ihren Warnstreiks sendet die Gewerkschaft hierfür allerdings das völlig falsche Signal."

    Nächste Warnstreiks schon am Mittwoch

    Die IG Metall ruft schon für Mittwoch zu weiteren Warnstreiks auf. Die Gewerkschaft fordert Beschäftigte in 170 Betrieben unter anderem in Aachen, Gelsenkirchen, Hagen und Krefeld auf, ihre Arbeit niederzulegen.

    Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 9. November geplant. In Nordrhein-Westfalen arbeiten rund 640.000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie./dok/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 40,74 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +3,16 %/+71,93 % bedeutet.





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