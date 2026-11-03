16.000 Metaller legen in NRW ihre Arbeit nieder
ROUNDUP
- NRW: 16.000 Beschäftigte streiken in 235 Betrieben
- Forderung fünf Prozent, Angebot 1,3 Prozent
- Mittwoch: Warnstreiks in weiteren 170 Betrieben
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie erhöht die Gewerkschaft IG Metall in Nordrhein-Westfalen den Druck auf die Arbeitgeber. Am Dienstag legten nach Angaben der Gewerkschaft gut 16.000 Beschäftigte aus 235 Betrieben ihre Arbeit nieder. An der landesweit größten Kundgebung bei Ford in Köln hätten sich 3.000 Menschen beteiligt, teilte die IG Metall mit. In Düsseldorf versammelten sich vor dem Mercedes-Benz -Werk 1.000 Beschäftigte.
"Die Arbeitgeber fahren mit ihrem Verhalten den Karren an die Wand: Sparen und Streichen sind keine Zukunftsstrategie - das Land braucht Innovationen und Investitionen", sagte Nadine Boguslawski, Tarifvorständin der IG Metall bei der Kundgebung in Düsseldorf. Auch in Dortmund, Gelsenkirchen, Münster, Solingen und anderen Städten gab es Warnstreiks.
Große Lücke zwischen Forderung und Angebot
Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten bislang eine Einmalzahlung sowie eine anschließende Lohnerhöhung um 1,3 Prozent bei einer Laufzeit von 26 Monaten.
Der Arbeitgeberverband verurteilte die Warnstreiks scharf und warnt die IG Metall davor, die Tarifrunde weiter anzuheizen. In der schwersten Strukturkrise der Industrie brauchten die Unternehmen keine Eskalation, sondern eine tragfähige und vernünftige Lösung, betonte ein Sprecher. Dazu seien Verhandlungen in einer "sachgerechten Atmosphäre" notwendig. "Mit ihren Warnstreiks sendet die Gewerkschaft hierfür allerdings das völlig falsche Signal."
Nächste Warnstreiks schon am Mittwoch
Die IG Metall ruft schon für Mittwoch zu weiteren Warnstreiks auf. Die Gewerkschaft fordert Beschäftigte in 170 Betrieben unter anderem in Aachen, Gelsenkirchen, Hagen und Krefeld auf, ihre Arbeit niederzulegen.
Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 9. November geplant. In Nordrhein-Westfalen arbeiten rund 640.000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie./dok/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 40,74 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +3,16 %/+71,93 % bedeutet.
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IN SPANIEN MULTI-ENERGY-FAHRZEUGE DER NÄCHSTEN GENERATION
ZU PRODUZIEREN
• Die globalen Automobilhersteller planen die Gründung eines Produktions-Joint-
Ventures im Ford-Werk in Valencia (Spanien), um durch die Bündelung von
Kapazitäten und eine optimale Werksauslastung gemeinsam Fahrzeuge der Marken
Ford und Geely zu bauen
• Die Partnerschaft, die auf Vertrauen und gemeinsamen Geschäftsgrundsätzen
basiert, sichert die Zukunft des Werks in Valencia, sorgt für langfristige Stabilität und
schafft das Potenzial für künftiges Beschäftigungswachstum im Bereich der
Hightech-Fertigung
• Das Joint Venture trägt den neuen Gegebenheiten des europäischen Marktes
Rechnung – dem intensiven globalen Wettbewerb, dem unerbittlichen Kostendruck
und den immer strengeren Vorschriften – und versetzt das Werk in Valencia in die
Lage, nach den sich in der Branche abzeichnenden neuen Kostenmaßstäben zu
produzieren
• Das Werk in Valencia wird eine neue Generation emissionsarmer und
emissionsfreier Fahrzeuge für den europäischen Markt produzieren und den Kunden
ein herausragendes Technologieerlebnis bieten
• Das Joint Venture soll voraussichtlich einen völlig neuen Multi-Energy-Crossover für
Ford sowie ein neues Modell der Bronco-Familie und zwei elektrische SUVs von
Geely produzieren; die Produktion soll 2028 anlaufen. Die Produktion des Kuga läuft
unterbrechungsfrei weiter
• Die Zusammenarbeit beschleunigt die Expansion von Geely Auto in Europa und
unterstützt die Produktoffensive von Ford, bis 2029 fünf neue Fahrzeuge in die
europäischen Showrooms zu bringen
Automobile Holdings (im Folgenden „Geely Auto") gaben heute eine Vereinbarung
zur Gründung eines auf Europa ausgerichteten Joint Ventures (JV) am Ford-
Produktionsstandort in Valencia, Spanien, bekannt.
Das neue Joint Venture wird Multi-Energy-Pkw der Marken Ford und Geely für den
europäischen Markt produzieren und damit den europäischen Autofahrern eine
größere Auswahl und einen höheren Mehrwert bieten.
In Europa spielt sich derzeit einer der härtesten Wettbewerbskämpfe der globalen
Automobilindustrie ab. Verschärfte Vorschriften, hohe Betriebskosten und eine
neue Generation globaler Wettbewerber haben die Maßstäbe der Branche in Bezug
auf Herstellungskosten, Fahrzeugtechnologie und Softwareerfahrung neu definiert.
Durch die Bündelung der Produktionsmengen werden Ford und Geely die Kapazität
des Werks in Valencia optimal auslasten und die Kosten für jedes dort gebaute
Fahrzeug senken. So bleiben sie im Rahmen dieses sich entwickelnden
Kostenstandards wettbewerbsfähig, liefern gleichzeitig Multi-Energy-Fahrzeuge von
Weltklasse und stärken dabei die lokale Wirtschaft in Valencia.
Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen wird das Joint Venture im ersten
Halbjahr 2027 den Betrieb aufnehmen; die ersten Neufahrzeuge sollen 2028 vom
Band laufen. Das Werk in Valencia wird in der Übergangszeit weiterhin den Ford
Kuga produzieren.
„Dieses Joint Venture mit Ford in Europa spiegelt unser Engagement für eine offene,
kooperative Produktentwicklung als Teil unserer Wachstumsstrategie wider und
vertieft unsere lokale Präsenz sowie unser Engagement für die Kunden in Europa",
sagte Alex Nan, Vice President der Geely Auto Group. „Wir sind bestrebt, Fahrzeuge
anzubieten, für die sich europäische Kunden aufgrund ihrer Vorzüge entscheiden:
aufgrund branchenführender Ausstattungsmerkmale, aufgrund hoher Qualität und
aufgrund ihres aktiven Beitrags zu einer grünen Zukunft Europas. Einfach
ausgedrückt: Wir bauen Autos in Europa, für Europa, gemeinsam mit einem
vertrauenswürdigen Partner.“
Die Partnerschaft zwischen Ford und Geely basiert auf Vertrauen und Respekt, die
bis ins Jahr 2010 zurückreichen, als Ford Volvo Cars an Geely verkaufte und
beobachten konnte, wie das Unternehmen die Marke schützte und wiederbelebte.
Beide Unternehmen teilen das Bekenntnis zu Qualität, kosteneffizienter
Beschaffung und kontinuierlicher Verbesserung sowie die Überzeugung, dass
Kunden ihren eigenen Weg durch die Energiewende selbst wählen können.
Valencia wird zum Vorreiter für CO₂-arme Mobilität
Das Joint Venture wird das Ford-Werk in Valencia – das bereits heute zu den
produktivsten und modernsten Werken Europas zählt und über eine potenzielle
Jahreskapazität von rund 500.000 Fahrzeugen verfügt – in einen gemeinsamen
Hightech-Produktionsstandort umwandeln, der darauf ausgelegt ist, im Rahmen
des neuen globalen Kostenstandards der Branche wettbewerbsfähig zu sein. Das
Werk nimmt seit seiner Eröffnung im Jahr 1976 eine Vorreiterrolle auf dem
europäischen Markt ein. Damals wurde dort der ursprüngliche Ford Fiesta gebaut –
Fords erstes weltweit vertriebenes Fahrzeug mit Frontantrieb, das sich als großer
Erfolg erwies. Ford war der erste nicht-spanische Automobilhersteller, der in
Valencia produzierte. Dies war der Beginn einer Partnerschaft mit Spanien und
seinen Menschen, die bis heute ungebrochen ist.
Im Rahmen der vorgeschlagenen Eigentümerstruktur wird Ford 66 % des neuen
Unternehmens halten und Geely Auto 34 %.
Attraktive Modellpalette
„Seit fast 50 Jahren werden in Valencia einige der beliebtesten Autos unserer
Geschichte gebaut, und nun wird dieses Team dazu beitragen, unsere Zukunft zu
gestalten", sagte Jim Baumbick, Präsident von Ford in Europa. „Deshalb bauen wir
gemeinsam mit einem kompetenten Partner wie Geely Auto ein flexibles,
kosteneffizientes Produktionssystem auf. Gemeinsam können wir ein erstklassiges
Werk mit hervorragenden Mitarbeitern voll auslasten und den neuen
Kostenmaßstab der Branche erfüllen. All dies ist Teil der Vision von Ford,
europäischen Autofahrern ein aus dem Rallyesport stammendes Fahrverhalten,
echte Geländegängigkeit und Multi-Energy-Technologie mit der unverwechselbaren
DNA von Ford zu bieten.“
Das Joint Venture wird das Know-how in den Bereichen Technik, Fertigung und
Entwicklung von zwei der weltweit führenden Automobilhersteller bündeln, um
sowohl von Ford als auch von Geely hergestellte emissionsarme und emissionsfreie
Personenkraftwagen zu bauen. Die Fahrzeuge werden speziell auf europäische
Autofahrer zugeschnitten sein und ihnen eine Auswahl an Antriebstechnologien
sowie herausragende digitale Erlebnisse bieten.
Ford Modelle:
• Der beliebte Ford Kuga: Die Produktion des Ford Kuga – eines der
beliebtesten Plug-in-Hybridfahrzeuge Europas – wird in Valencia ohne
Unterbrechung fortgesetzt.
• Ein robuster neuer Bronco: In Valencia wird zudem ein neues Modell der
weltweiten Bronco-Familie produziert – ein robuster, kompakter und
abenteuertauglicher SUV, der speziell für europäische Straßen konzipiert ist
und dessen Produktion 2028 anlaufen soll.
• Ein komplett neuer Crossover: Ein von Ford designter und gemeinsam mit
Geely entwickelter Multi-Energy-Crossover für Familien wird 2028 auf den
Markt kommen. Das Fahrzeug, das mit den für Ford typischen technischen
Stärken und der charakteristischen Fahrdynamik ausgestattet ist, ist Teil
einer ehrgeizigen Produktoffensive, in deren Rahmen bis 2029 fünf neue
Multi-Energy-Fahrzeuge in Europa eingeführt werden sollen.
Geely Modelle:
• Elegante Elektro-SUVs: Geely Auto plant, im Werk in Valencia zwei Elektro-
SUVs zu produzieren, um seine Ausrichtung auf den europäischen Markt und
seine Wachstumsstrategie konsequent voranzutreiben. Die ersten Modelle
der Marke Geely, die im Rahmen dieses Joint Ventures hergestellt werden,
sollen 2028 vom Band laufen.
Das Joint Venture unterstützt die internationale Expansion von Geely Auto,
nachdem das Unternehmen im ersten Halbjahr 474.228 Fahrzeuge im Ausland
verkauft hat, und treibt gleichzeitig Fords Strategie voran, durch Partnerschaften in
Europa Schnelligkeit, Effizienz und Größenvorteile zu erzielen.
„Diese Partnerschaft zeigt, wie Automobilhersteller die industrielle Basis Europas
stärken, aber wir können das nicht alleine schaffen“, sagte Jim Baumbick. „Was wir
in Valencia mit der kontinuierlichen Unterstützung der spanischen Zentral- und
Regionalregierungen erreicht haben, ist ein Musterbeispiel für eine öffentlich-
private Partnerschaft, das Maßstäbe für den Rest Europas setzt.“
Über Ford Motor Company
Ford Motor Company (NYSE: F) ist ein globales Unternehmen mit Sitz in Dearborn,
Michigan, das sich dafür einsetzt, eine bessere Welt zu schaffen, in der jeder Mensch
sich frei bewegen und seine Träume verwirklichen kann. Der Ford+ Plan des
Unternehmens für Wachstum und Wertschöpfung kombiniert bestehende Stärken, neue
Fähigkeiten und ständige Beziehungen zu Kunden, um die Kundenerlebnisse zu
bereichern und deren Loyalität zu vertiefen. Ford entwickelt und liefert innovative,
unverzichtbare Ford-Trucks, SUVs, Nutzfahrzeuge und Pkw sowie Lincoln-
Luxusfahrzeuge und vernetzte Dienste. Das Unternehmen bietet seinen Kunden die
freie Wahl über drei kundenorientierte Geschäftssegmente: Ford Blue, das ikonische
benzinbetriebene und Hybridfahrzeuge entwickelt; Ford Model e, das software basierte
Elektrofahrzeuge entwickelt, die außergewöhnliche digitale Erlebnisse für alle Kunden
definiert; und Ford Pro, das gewerblichen Kunden hilft, ihre Geschäfte mit auf ihre
Bedürfnisse zugeschnittenen Fahrzeugen und Dienstleistungen zu transformieren und
zu erweitern. Darüber hinaus bietet Ford Finanzdienstleistungen über die Ford Motor
Credit Company an. Ford beschäftigt weltweit etwa 168.000 Mitarbeiter.
Weitere Informationen über das Unternehmen sowie seine Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter corporate.ford.com Kontakt für Medien:
Dirk Ellenbeck, Ford in Europe
M: +49 171 301 4900
dellenb2@ford.com
Über Geely Auto Group
Hangzhou, China. Als Teil der Zhejiang Geely Holding Group entwickelt und produziert
die Geely Auto Group Personenkraftwagen unter den Marken Geely, Lynk & Co und
Zeekr.