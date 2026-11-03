Waldrodung für neues Red-Bull-Dosenwerk hat begonnen
- In Baruth werden 17 Hektar Kiefernwald gerodet
- Red Bull und Rauch erweitern den Standort bei Baruth
- Proteste wegen Waldverlust und Wasserverbrauch
BARUTH/MARK (dpa-AFX) - Für den Bau eines neuen Dosenwerks für Red Bull hat in Baruth/Mark südlich von Berlin die Waldrodung begonnen. 17 Hektar Kiefernwald sollen weichen. Die Arbeiten haben laut einer Sprecherin am Montag begonnen. Das Gelände ist abgesperrt. Gegen das Projekt gibt es Protest von Umweltschützern - auch wegen des Wasserverbrauchs. Die Getränkehersteller Rauch und Red Bull wollen ihren Standort rund 50 Kilometer südlich von Berlin vergrößern.
"Der in Kraft getretene Bebauungsplan schafft Planungssicherheit für die Weiterentwicklung des Produktionscampus", sagte Projektkoordinator Björn Hofbauer. Das Landesamt für Umwelt habe zudem die beantragte Zulassung vorbereiteter Maßnahmen erteilt, so dass mit der Rodung begonnen worden sei. "Die künftige Baufläche wird durch neue Wald- und Grünflächen in sechsfacher Größe ausgeglichen. 98 Prozent dieser Flächen liegen im direkten Umland von Baruth", hieß es.
Über einen Eilantrag des Umweltverbandes Grüne Liga gegen den bereits beschlossenen Bebauungsplan der Stadt ist bislang vor Gericht noch nicht abschließend entschieden. Allerdings hatte das Oberverwaltungsgericht zuvor den Antrag auf eine Zwischenverfügung abgelehnt, mit der die Grüne Liga den Beginn der Waldrodung vorerst stoppen wollte.
Bei Tesla hatten Umweltaktivisten einen Wald monatelang besetzt, um gegen die Abholzung zu protestieren./mow/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 359,3 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 430,86USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 391,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +8,72 %/+33,46 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Spanische Teslabesitzer demonstrieren in Madrid vor einer Tesla Niederlassung wegen der defekten Batterien ihrer Teslas:
Der ehemalige Tesla-Autopilot-Chef kritisiert Elon Musks rein visuelle Strategie als „seltsame religiöse Haltung, die die Physik ignoriert.
Zweiter Tesla semi brennt auf interstate, diese muss für Stunden gesperrt werden: