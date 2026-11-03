Telefonat mit Putin ist aussichtslos
Selenskyj
- Selenskyj hält Telefonate mit Putin für aussichtslos
- Er fordert ein direktes Gipfeltreffen mit Putin
- Streit um Gebietsfragen und Nato-Kurs bleibt offen
BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält Friedensgespräche mit Kremlchef Wladimir Putin am Telefon für perspektivlos und besteht auf einem Gipfeltreffen. "Per Telefon sprechen? Fraglos wird Russland das als Möglichkeit nutzen, sich nicht mehr zu treffen. Wir verstehen dieses Spiel", sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin.
Er erwarte dabei nur eine weitere "historische Lehrstunde" von Putin ohne "reale Schritte" hin zu einem Frieden. "Darüber kann man nicht einfach plaudern, man muss sich zusammensetzen, sich einigen und beweisen, wo dieses Land unrecht hat, da es der Aggressor ist", unterstrich Selenskyj.
Eine Einladung in die ukrainische Hauptstadt Kiew komme nicht infrage. "Wir laden Putin nicht nach Kiew ein, weil sie 2022 zu uns ohne Einladung gekommen sind", sagte der ukrainische Staatschef. Eine derartige Einladung sei genauso destruktiv wie das russische Beharren auf Selenskyjs Reise nach Moskau.
"Das ist einfach ein Spucken ins Angesicht der gesamten Welt, die möchte, dass der Krieg endet", sagte er. Daher werde niemand eine Fahrt Selenskyjs in die russische Hauptstadt unterstützen. Selenskyj hatte allerdings selbst in einem Interview im September 2025 Putin aufgefordert, nach Kiew zu kommen.
Selenskyj besteht seit längerem auf einem direkten Treffen mit seinem russischen Gegenüber für ein Ende des seit Februar 2022 währenden Krieges. Putin lehnt einen derartigen Gipfel nicht direkt ab, beharrt aber darauf, dass alle strittigen und dabei vor allem die territorialen Fragen vorher geklärt sind. Russland strebt einen neutralen Status des Nachbarlandes und dabei einen Verzicht auf den in der ukrainischen Verfassung verankerten Nato-Beitritt an.
Moskau erhebt zudem Anspruch auf mehr als 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets: die Schwarzmeerhalbinsel Krim, die Gebiete Donezk, Luhansk und zumindest Teile der Regionen Saporischschja und Cherson./ast/DP/zb
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Auch der Führer wollte es nicht ein sehen und DT hält sich eben für die Nachgeburt vom Adolf. Gestern der Preissturz war doch ein Witz, die Verarschung läuft weiter und Trump verdient sich dumm und dämlich. Seit der Wiederwahl von DT wird doch die Welt verarscht, er holt sich das zurück was nach seiner Meinung nur ihm zu steht. Damals war es Nordkorea, die dürfen seit Jahren auch alles, wen interessiert es keinen.
Erst die Schiffe schicken und doch zurückrudern...wäre nicht Trumplike, dennoch ist es im Bereich des Möglichen, dass der 2-Tage-Plan kommen könnte. Damit wäre der Rutsch eingeleitet für die Ölpreise, er bekommt seine zurückgehende Inflation und dann werden die Zinsen gesenkt.
Sind wir wieder in nem DT Tako?