Wechsel des Transferstellvertreters

Johannesburg, 3. November 2026 / IRW-Press / In Übereinstimmung mit Absatz 6.70(b) der Notierungsvorschriften der JSE Limited teilt das Unternehmen seinen Aktionären („Aktionäre“) hiermit mit, dass JSE Investor Services Proprietary Limited („JIS“) zum Transferstellvertreter des Unternehmens ernannt wird und damit Computershare Investor Services Proprietary Limited (zusammen „Computershare“) ab dem 17. November 2026 („Stichtag“) als Transferstelle des Unternehmens ernannt wird.

Aufgrund des Wechsels des Transferstellvertreters sind keine Maßnahmen seitens der Aktionäre erforderlich.

Ab dem Stichtag wird JIS die Transfer-Sekretariatsdienste für das Unternehmen erbringen; alle Anfragen von Aktionären sowie Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Transfer-Sekretariat können unter den unten angegebenen Kontaktdaten an JIS gerichtet werden:

Anschrift:

One Exchange Square

2 Gwen Lane

Sandown

2196

Postanschrift:

Postfach 4844

Johannesburg

2000

Telefon: +27 011 713 0800

E-Mail: info@jseinvestorservices.co.za

Sibanye-Stillwater spricht Computershare seinen Dank für die professionellen Dienstleistungen aus, die das Unternehmen während seiner Tätigkeit als Transferstelle des Unternehmens erbracht hat, und freut sich auf die Zusammenarbeit mit JIS, um den Aktionären auch weiterhin effiziente und effektive Transferstellendienstleistungen zu bieten.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Beteiligungen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platingruppenmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und zählt zu den führenden Goldproduzenten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.