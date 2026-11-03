Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 6,06 Millionen Token erreichen und sich die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren auf 14,5 Milliarden US-Dollar belaufen

Bitmine sieht sechs Gründe, warum der jüngste Diebstahl bei Binance ein Zeichen für die Stärke der Kryptobranche ist

Bitmine hält 4,9 % des gesamten ETH-Vorrats von 122,2 Millionen

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 99 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" zurückgelegt

Bitmine veröffentlichte am 7. Oktober eine Mitteilung des Chairmans mit dem Titel „Crypto Bull Underway — This Cycle Likely the Largest"

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine hält 5.227.037 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.261 $ pro ETH einem Wert von 11,8 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine besitzt 82 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ: ORBS) im Wert von 76 Millionen US-Dollar, dessen Aktie mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Titeln weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI bieten

Die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere sowie die „Moonshots" von Bitmine Crypto+ belaufen sich auf insgesamt 14,5 Milliarden US-Dollar, darunter 6,06 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 498 Millionen US-Dollar sowie sonstige Krypto-Bestände

Bitmine erhält weiterhin Unterstützung von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, sowie vom Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, die das Unternehmen bei seinem Ziel unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Unternehmen im Bitcoin- und Ethereum-Netzwerk, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich die Gesamtbestände von Bitmine an Kryptowährungen, Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren sowie „Moonshots"-Beteiligungen auf insgesamt 14,5 Milliarden US-Dollar belaufen.