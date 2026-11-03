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    Kursausreißer im DAX: Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Kursausreißer im DAX: Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,27 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg der Bayer-Aktie – binnen eines Jahres knapp 100 Prozent – und die Frage, ob sich der Kurs stabilisiert. Einige halten die Aktie für unterbewertet und sehen Kurse ab 70 Euro als angemessen. Als Kurstreiber gelten die Pharma-Pipeline, darunter Asundexian und Nubeqa, sowie ein möglicher Roundup-Vergleich. Die weiter offenen Glyphosatklagen bleiben ein wesentliches Risiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Zalando
    Tagesperformance: -4,77 %
    Platz 2
    Performance 1M: +15,35 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,77 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang trotz profitabler Quartalszahlen und bestätigter Jahresprognose. Als mögliche Erklärung wird genannt, dass der Markt mehr erwartet habe: Für 2026 liegt das erwartete GMV- und Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent, das bereinigte EBIT bei 680 bis 720 Millionen Euro. Zudem wird ein möglicher Stopp-Loss-Effekt vermutet.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +3,10 %
    Platz 3
    Performance 1M: -16,94 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,10 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Erholung der Infineon-Aktie und Hoffnungen auf weitere Kursgewinne. Rücksetzer gelten einigen als Einstiegschance. Als mögliche Treiber werden die GaN-Massenfertigung, der erwartete E-Auto-Boom und positive Quartalszahlen am 10. November genannt. Zugleich sorgen das schwache Chipumfeld nach Intels Kurssturz und politische Unsicherheiten für Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Fresenius Medical Care
    Tagesperformance: -2,94 %
    Platz 4
    Performance 1M: -1,64 %
    Chart Fresenius Medical Care
    ISIN: DE0005785802
    WKN: 578580
    Die Fresenius Medical Care Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,94 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +2,66 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,10 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,66 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Rücksetzer der Siemens-Energy-Aktie nach einer SKS-Formation und die starke Kursschwankung. Aktienrückkäufe gelten einigen als Unterstützung; zugleich könnten Tech-Abverkäufe, US-Wahlen und Unsicherheit rund um KI belasten. Diskutiert werden auch KI-getriebene Bewertung versus Strombedarf, Auftragsbestand und Netzausbau sowie die anstehenden Geschäftszahlen am 11. November.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    MTU Aero Engines
    Tagesperformance: -2,31 %
    Platz 6
    Performance 1M: -9,15 %
    Chart MTU Aero Engines
    ISIN: DE000A0D9PT0
    WKN: A0D9PT
    Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,31 %.

    Hochtief
    Tagesperformance: +2,12 %
    Platz 7
    Performance 1M: -5,02 %
    Chart Hochtief
    ISIN: DE0006070006
    WKN: 607000
    Die Hochtief Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,12 %.

    Symrise
    Tagesperformance: -2,00 %
    Platz 8
    Performance 1M: +2,08 %
    Chart Symrise
    ISIN: DE000SYM9999
    WKN: SYM999
    Die Symrise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,00 %.

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Anstieg des Symrise-Wachstums im dritten Quartal 2026, vor allem dank höherer Absatzmengen, sowie den vorsichtigen Ausblick. Diskutiert werden die hohe Bewertung trotz hoher Profitabilität, der jüngste Kursrückgang als mögliche Kaufgelegenheit und ein Insiderkauf von 393 Aktien zu 89,70 Euro. Als Vergleichswerte werden Branchenkonkurrenten genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Symrise eingestellt.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 39,39% PUT: 60,61%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -21,21 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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