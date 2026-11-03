Kursausreißer im DAX: Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg der Bayer-Aktie – binnen eines Jahres knapp 100 Prozent – und die Frage, ob sich der Kurs stabilisiert. Einige halten die Aktie für unterbewertet und sehen Kurse ab 70 Euro als angemessen. Als Kurstreiber gelten die Pharma-Pipeline, darunter Asundexian und Nubeqa, sowie ein möglicher Roundup-Vergleich. Die weiter offenen Glyphosatklagen bleiben ein wesentliches Risiko.