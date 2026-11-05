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    Das totgesagte Brasilien könnte zum Krisen-Gewinner werden

    Nach Einbruch

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    Nach Lulas Wiederwahl gerät der brasilianische Real immer stärker unter Druck. Doch hohe Zinsen, günstige Bewertungen und der Rohstoffboom könnten ausgerechnet jetzt neue Käufer anlocken.

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    Nach Einbruch - Das totgesagte Brasilien könnte zum Krisen-Gewinner werden
    Foto: wO-KI erstellt ChatGPT

    Der brasilianische Real kommt auch eine Woche nach dem überraschenden Wahlsieg von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva nicht zur Ruhe. Nach einem kurzen Stabilisierungsversuch geriet die Währung am Dienstag erneut unter Verkaufsdruck. Dabei könnte die kräftige Abwertung für Brasilien nicht nur Nachteile haben. Hohe Zinsen, günstigere Vermögenswerte und steigende Rohstoffeinnahmen könnten neue Investoren anziehen.

    Nachdem der Real zum US-Dollar bereits in der vergangenen Woche rund 8,5 Prozent eingebüßt hatte, ging es am Dienstag nach Angaben von Reuters weitere 1,2 Prozent abwärts auf 5,499 Real. Auch die Aktienmärkte reagierten heftig: Der Leitindex Ibovespa hat seit der Wiederwahl Lulas etwa 20 Prozent eingebüßt.

    Auslöser der Turbulenzen ist die Sorge, dass Lula in seiner vierten Amtszeit die Staatsausgaben ausweiten könnte. Investoren hatten auf einen Sieg seines wirtschaftspolitisch konservativeren Herausforderers Flávio Bolsonaro gesetzt. Nun fürchten sie steigende Haushaltsdefizite, eine höhere Inflation und weiter wachsende Staatsschulden. Die Unsicherheit über die Zusammensetzung des künftigen Wirtschaftsteams verschärft die Nervosität.

    Gerade der heftige Kursrutsch könnte jedoch neue Chancen eröffnen. Brasilien bietet internationalen Anlegern ausgesprochen hohe Zinsen. Der Leitzins Selic liegt derzeit bei 13,75 Prozent und damit weit über dem Niveau in den USA oder der Eurozone. Das macht brasilianische Anleihen für Investoren interessant, die von den großen Zinsunterschieden profitieren wollen. Bei sogenannten Carry Trades nehmen Anleger Kapital in einer niedrig verzinsten Währung auf und investieren es in höher verzinste Anlagen. Stabilisiert sich der Real oder gewinnt er wieder an Wert, können neben den Zinserträgen zusätzliche Währungsgewinne entstehen.

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    Der Finanzdienstleister StoneX sieht darin einen möglichen Stabilisierungsfaktor. Eine Pause bei den brasilianischen Zinssenkungen könnte ausländisches Kapital anziehen und den Real stärken. Ob die Zentralbank ihren Leitzins am Mittwoch bei 13,75 Prozent belässt oder auf 13,50 Prozent senkt, ändert am grundsätzlich hohen Zinsniveau wenig. Allerdings bleibt das Wechselkursrisiko erheblich. Eine weitere kräftige Abwertung könnte die höheren Zinserträge vollständig aufzehren.

    Auch für die brasilianische Exportwirtschaft hat die Abwertung Vorteile. Erdöl, Eisenerz, Sojabohnen, Kaffee und Zucker werden international überwiegend in US-Dollar gehandelt. Ein schwächerer Real erhöht deshalb bei unveränderten Weltmarktpreisen die Erlöse in heimischer Währung.

    Besonders interessant ist diese Entwicklung angesichts der weiterhin hohen Ölpreise. Der staatlich kontrollierte Ölkonzern Petrobras kann von seinen in US-Dollar orientierten Verkaufserlösen profitieren, während ein erheblicher Teil der laufenden Kosten in Real anfällt. Der Bergbaukonzern Vale und große Agrarproduzenten profitieren ebenfalls von höheren Exporterlösen in Landeswährung. Zugleich werden brasilianische Waren auf den Weltmärkten wettbewerbsfähiger. Die Financial Times berichtete bereits über deutliche Preisrückgänge bei internationalen Agrarrohstoffen infolge der Real-Abwertung.

    Das kommt auch europäischen Konzernen und Verbrauchern zugute. Für deutsche Konzerne ist Brasilien als Lieferant von Eisenerz, Soja-Tierfutter und Industriemetallen ein unverzichtbares Fundament für die eigene Produktion, während Verbraucher im Alltag vor allem bei Kaffee, Orangensaft und Rindfleisch direkt von brasilianischen Agrargütern abhängen. Ein weiterer Effekt könnte sich bei langfristigen Investitionen zeigen. Für Anleger aus Europa sind brasilianische Unternehmensaktien, Immobilien und Infrastrukturprojekte durch den Währungsverfall günstiger geworden. Mit derselben Menge an Euro lässt sich nun mehr Kapital in Brasilien einsetzen.

    Tatsächlich verfügt das Land trotz der jüngsten Turbulenzen über eine vergleichsweise robuste außenwirtschaftliche Ausgangslage. Der Vermögensverwalter State Street verweist auf einen hohen Handelsüberschuss, umfangreiche Währungsreserven und solide ausländische Direktinvestitionen. Diese Faktoren könnten verhindern, dass die Währungsschwäche zu einer umfassenden Zahlungsbilanzkrise wird.

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    Entscheidend bleibt allerdings das Vertrauen in die Wirtschaftspolitik. Denn die hohen Zinsen belasten auch den Staatshaushalt. Mehr als 52 Prozent der brasilianischen Staatsschulden sind an den Leitzins gekoppelt. Steigende Finanzierungskosten könnten die Haushaltsprobleme deshalb weiter verschärfen. Mittelfristig könnte der Wechselkurs weiter bis auf etwa 5,60 Real je US-Dollar fallen, erwarten die Devisenexperten von State Street. Das spricht für anhaltenden Gegenwind.

    Sollten Lula und sein Wirtschaftsteam allerdings glaubwürdige Maßnahmen zur Begrenzung der Staatsausgaben präsentieren, könnten die hohen Zinsen und die inzwischen deutlich günstigeren Bewertungen dem Real und dem ganzen Land wider Erwarten kräftigen Auftrieb geben.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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