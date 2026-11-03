Kluft zwischen USA und Iran überwinden

DOHA (dpa-AFX) - Angesichts der Sorge vor einer Rückkehr zum offenen Krieg zwischen den USA und dem Iran bemüht sich der Golfstaat Katar weiter um Vermittlung. "Die Arbeit läuft immer noch, die Kluft zu überwinden", sagte Außenamtssprecher Madschid al-Ansari vor Journalisten. "Wir bleiben hoffnungsvoll, dass es noch eine Chance gibt für eine Einigung und um Bedingungen zu schaffen für zukünftige Verhandlungen." Die Konfliktparteien seien den Bemühungen um Vermittlung dabei weiterhin verpflichtet.

Eine katarische Delegation habe dazu am Montag an einem erneuten Treffen in Teheran teilgenommen, das statt der angesetzten Dauer von einer Stunde drei Stunden gedauert habe, sagte al-Ansari. Es gebe einen fast stündlichen Austausch zu dem Konflikt mit anderen Staaten in der Region und internationalen Partnern. Katar tritt zusammen mit Pakistan als Vermittler auf.