DZ BANK stuft Teamviewer auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 10 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Resultate bedeuteten einen Rückschlag im Bemühen des Fernwartungssoftware-Anbieters, am Kapitalmarkt verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Die starke Dynamik von TeamViewerOne, der neuen zentralen Plattform, werde von einer unerwarteten Kundenabwanderung im Enterprise-Segment überschattet. Derweil dürfte die Transformation des Unternehmens länger dauern, wobei er annehme, dass die Umstellung des Preismodells auf Endgeräte-Basis und die Integration in das ServiceNow-Angebot mittelfristig Früchte tragen werde./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -25,54 % und einem Kurs von 5,305EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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