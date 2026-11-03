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    Extreme Ausschläge im TecDAX: Gewinner und Verlierer am 03.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Extreme Ausschläge im TecDAX: Gewinner und Verlierer am 03.11.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -25,73 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +6,94 %
    Platz 2
    Performance 1M: -13,73 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,94 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +5,52 %
    Platz 3
    Performance 1M: -15,82 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,52 %.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: -4,45 %
    Platz 4
    Performance 1M: +6,43 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,45 %.

    Evotec
    Tagesperformance: +3,81 %
    Platz 5
    Performance 1M: -1,47 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,81 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen Evotec-Kurs nahe 3 Euro und die erhöhte Shortquote von 7,31 Prozent. Einige sehen bei positiven Überraschungen Aufwärtspotenzial und einen möglichen Short-Squeeze; andere verweisen auf anhaltende Risiken und frühere Rückschläge. Im Fokus stehen außerdem ausstehende Nachrichten und die Frage, ob die neue Wissenschaftschefin die Pipeline und damit die Perspektiven stärken kann.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +3,76 %
    Platz 6
    Performance 1M: -12,96 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,76 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtrons stark gestiegenen Auftragseingang durch KI-Rechenzentren und mögliche Kapazitätsgrenzen ab 2027. Neueinstellungen sollen den Ausbau unterstützen. Analysten bleiben überwiegend positiv, nennen Kursziele von 45 bis 52,50 Euro; zugleich fällt die Aktie im schwachen Technologiesektor. Unsicher ist, ob die Übernahme von Aixtron-Kunde Lumentum durch Marvell dem Unternehmen nützt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Nemetschek
    Tagesperformance: -3,73 %
    Platz 7
    Performance 1M: +17,85 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,73 %.

    IONOS Group
    Tagesperformance: -3,48 %
    Platz 8
    Performance 1M: +7,43 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,48 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 9
    Performance 1M: -21,86 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +3,15 %
    Platz 10
    Performance 1M: -31,99 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,15 %.

    Nordex
    Tagesperformance: +3,00 %
    Platz 11
    Performance 1M: +0,23 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,00 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,84 %
    Platz 12
    Performance 1M: -16,94 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,84 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Erholung der Infineon-Aktie und Hoffnungen auf weitere Kursgewinne. Rücksetzer gelten einigen als Einstiegschance. Als mögliche Treiber werden die GaN-Massenfertigung, der erwartete E-Auto-Boom und positive Quartalszahlen am 10. November genannt. Zugleich sorgen das schwache Chipumfeld nach Intels Kurssturz und politische Unsicherheiten für Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    OHB
    Tagesperformance: -2,52 %
    Platz 13
    Performance 1M: +23,69 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,52 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursschwankungen der OHB-Aktie und Rücksetzer trotz positiver Nachrichten. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen, mögliche Stop-Loss-Verkäufe unter 200 Euro und die Kapitalerhöhung zu 300 Euro als Kursreferenz. Im Fokus steht zudem der erhoffte SATCOMBw4-Auftrag mit Rheinmetall über 10 Milliarden Euro: Teilnehmer erwarten höhere Umsatz- und Gewinnperspektiven, sehen aber auch das Risiko von Kursverlusten nach einer Zusage.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 14
    Performance 1M: -28,29 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: +2,40 %
    Platz 15
    Performance 1M: -9,90 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,40 %.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 16
    Performance 1M: -9,77 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach den Q3-Zahlen trotz zuvor angehobener Free-Cashflow-Prognose. Diskutiert werden Margendruck, höhere Funktionskosten und Zweifel, ob Dräger die Kosten im vierten Quartal ausreichend kontrollieren kann. Chancen sehen Anleger im erwarteten Verteidigungswachstum, einer möglichen Medical-Erholung und dem anstehenden Capital Markets Day.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Draegerwerk eingestellt.

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