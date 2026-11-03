Extreme Ausschläge im TecDAX: Gewinner und Verlierer am 03.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +6,94 %
Performance 1M: -13,73 %
Tagesperformance: +5,52 %
Performance 1M: -15,82 %
Tagesperformance: -4,45 %
Performance 1M: +6,43 %
Tagesperformance: +3,81 %
Performance 1M: -1,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,76 %
Performance 1M: -12,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,73 %
Performance 1M: +17,85 %
Tagesperformance: -3,48 %
Performance 1M: +7,43 %
Tagesperformance: +3,19 %
Performance 1M: -21,86 %
Tagesperformance: +3,15 %
Performance 1M: -31,99 %
Tagesperformance: +3,00 %
Performance 1M: +0,23 %
Tagesperformance: +2,84 %
Performance 1M: -16,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,52 %
Performance 1M: +23,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,49 %
Performance 1M: -28,29 %
Tagesperformance: +2,40 %
Performance 1M: -9,90 %
Tagesperformance: +2,25 %
Performance 1M: -9,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)
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