Extreme Ausschläge im TecDAX: Gewinner und Verlierer am 03.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen Evotec-Kurs nahe 3 Euro und die erhöhte Shortquote von 7,31 Prozent. Einige sehen bei positiven Überraschungen Aufwärtspotenzial und einen möglichen Short-Squeeze; andere verweisen auf anhaltende Risiken und frühere Rückschläge. Im Fokus stehen außerdem ausstehende Nachrichten und die Frage, ob die neue Wissenschaftschefin die Pipeline und damit die Perspektiven stärken kann.