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    Eurozone 50 am 03.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten

    Top & Flop

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    Top & Flop - Eurozone 50 am 03.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,21 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg der Bayer-Aktie – binnen eines Jahres knapp 100 Prozent – und die Frage, ob sich der Kurs stabilisiert. Einige halten die Aktie für unterbewertet und sehen Kurse ab 70 Euro als angemessen. Als Kurstreiber gelten die Pharma-Pipeline, darunter Asundexian und Nubeqa, sowie ein möglicher Roundup-Vergleich. Die weiter offenen Glyphosatklagen bleiben ein wesentliches Risiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,94 %
    Platz 2
    Performance 1M: -16,94 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,94 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Erholung der Infineon-Aktie und Hoffnungen auf weitere Kursgewinne. Rücksetzer gelten einigen als Einstiegschance. Als mögliche Treiber werden die GaN-Massenfertigung, der erwartete E-Auto-Boom und positive Quartalszahlen am 10. November genannt. Zugleich sorgen das schwache Chipumfeld nach Intels Kurssturz und politische Unsicherheiten für Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Anheuser-Busch InBev
    Tagesperformance: -2,80 %
    Platz 3
    Performance 1M: +11,55 %
    Chart Anheuser-Busch InBev
    ISIN: BE0974293251
    WKN: A2ASUV
    Die Anheuser-Busch InBev Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,80 %.

    Ferrari
    Tagesperformance: +2,78 %
    Platz 4
    Performance 1M: +6,91 %
    Chart Ferrari
    ISIN: NL0011585146
    WKN: A2ACKK
    Die Ferrari Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,78 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +2,65 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,10 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,65 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Rücksetzer der Siemens-Energy-Aktie nach einer SKS-Formation und die starke Kursschwankung. Aktienrückkäufe gelten einigen als Unterstützung; zugleich könnten Tech-Abverkäufe, US-Wahlen und Unsicherheit rund um KI belasten. Diskutiert werden auch KI-getriebene Bewertung versus Strombedarf, Auftragsbestand und Netzausbau sowie die anstehenden Geschäftszahlen am 11. November.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: -2,51 %
    Platz 6
    Performance 1M: -5,01 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,51 %.

    ASML Holding
    Tagesperformance: +2,44 %
    Platz 7
    Performance 1M: -15,81 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,44 %.

    Nokia
    Tagesperformance: +2,33 %
    Platz 8
    Performance 1M: -18,16 %
    Chart Nokia
    ISIN: FI0009000681
    WKN: 870737
    Die Nokia Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,33 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nokia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nokias Kursrückgang im Zuge des Abverkaufs von KI-Aktien und die Frage, ob negative Analystenbewertungen den Kurs belasten; einige sehen den Rücksetzer als Kaufchance. Daneben wird über eine mögliche Zusammenarbeit mit Musk/Starlink, Nokias Patent- und Lizenzgeschäft sowie die Bedeutung eigener Mobilfunktechnik spekuliert. Die Chancen einer Kooperation werden teils als gering eingeschätzt; auch die Bewertung von Kurszielen und Nokias AI-RAN-Vorsprung ist umstritten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nokia eingestellt.

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