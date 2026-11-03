Eurozone 50 am 03.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,94 %
Performance 1M: -16,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,80 %
Performance 1M: +11,55 %
Tagesperformance: +2,78 %
Performance 1M: +6,91 %
Tagesperformance: +2,65 %
Performance 1M: -10,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,51 %
Performance 1M: -5,01 %
Tagesperformance: +2,44 %
Performance 1M: -15,81 %
Tagesperformance: +2,33 %
Performance 1M: -18,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nokia (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.