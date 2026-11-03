🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care

    FMC dämpft nach Gewinnrückgang die Jahresziele

    ROUNDUP 2

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • FMC senkt Ergebnisziel wegen Kosten und Gegenwind
    • FMC-Überschuss sinkt wegen China-Kosten stark
    • Neuer Chef prüft Geschäfte und arbeitet an FMC-Vision
    ROUNDUP 2 - FMC dämpft nach Gewinnrückgang die Jahresziele
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    (neu: Kurs aktualisiert, Aussagen aus der Analystenkonferenz)

    BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Gestiegene Personalkosten, der Umbau des China-Geschäfts und ungünstige regulatorische Effekte haben dem Blutwäschespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) im dritten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Der neue Konzernchef Shervin Korangy schraubt daher die Ergebnisziele seiner Vorgängerin Helen Giza für das Gesamtjahr zurück. Auch für 2027 rechnet das Management mit Gegenwind, wie Korangy und Finanzchef Martin Fischer auf einer Analystenkonferenz erläuterten. Der Konzernlenker versprach, mit Hochdruck an einer neuen Vision für FMC zu arbeiten. Die Aktie lag am Nachmittag deutlich im Minus.

    Das im Dax notierte Papier verlor als Index-Schlusslicht mehr als viereinhalb Prozent auf 38,73 Euro. Laut Goldman Sachs impliziert die neue Prognose einen deutlichen Ergebnisrückgang im Schlussquartal.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius Medical Care AG!
    Long
    36,16€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 13,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    43,56€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 11,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Korangy erwartet nun, dass das bereinigte operative Ergebnis 2026 währungsbereinigt stabil bleibt oder im mittleren einstelligen Prozentbereich sinkt. Dabei steuert das Management die untere Hälfte der bisherigen Spanne an, wie FMC am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte der Konzern einen Rückgang im mittleren einstelligen Bereich zwar nicht ausgeschlossen, die Prognose hatte aber auch einen ebenso großen Zuwachs umfasst. Korangy begründete die Anpassung mit Belastungen im vierten Quartal und der schwachen Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten.

    Im dritten Quartal bis Ende September sank das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 545 Millionen Euro, zu konstanten Wechselkursen um 6 Prozent. Ausschlaggebend war ein Verlust im Produktgeschäft. Dort fielen Kosten von 108 Millionen Euro im Zusammenhang mit einer Neuausrichtung in China an.

    Im eigentlichen Dialysegeschäft verbesserte sich das Quartalsergebnis hingegen. Gestiegene Personalkosten und negative Effekte durch das Auslaufen günstiger US-Vergütungsregeln für neue Dialysemedikamente (TDAPA) konnte FMC durch Einsparungen und höhere Vergütungen mehr als ausgleichen. In den USA blieb die Entwicklung bei den Dialysebehandlungen jedoch mau. Das von Analysten stark beachtete organische Behandlungswachstum lag bei minus 1,1 Prozent.

    Konzernweit brach der Überschuss hauptsächlich wegen der China-Kosten um mehr als 40 Prozent auf 160 Millionen Euro ein. Der Umsatz stieg dank positiver Währungseffekte zugleich um 1 Prozent auf 4,94 Milliarden Euro. Das Umsatzziel wurde bestätigt: Der Erlös soll währungsbereinigt etwa auf dem Vorjahresniveau bleiben.

    Finanzchef Fischer rechnet auch im Schlussquartal mit Gegenwind im operativen Geschäft, vor allem durch Erstattungseffekte in den USA. Hinzu kommen hohe Inflations- und Energiekosten sowie steigende Ausgaben für Rohstoffe, Logistik und Personal. 2027 dürften die jüngsten Anpassungen bei den Vergütungssätzen die erwarteten Kostensteigerungen nicht auffangen, so der Manager.

    Korangy steht damit vor der Aufgabe, den Konzern wieder in die Spur zu bringen. Er hatte im Oktober überraschend Giza abgelöst. Zuvor war er Chef des Medizintechnikunternehmens BVI Medical und saß im Aufsichtsrat von FMC.

    "Drei Wochen nach meinem Amtsantritt als Vorstandsvorsitzender sehe ich mit großer Zuversicht auf die vor uns liegenden Chancen", sagte er. Viele Geschäftsbereiche befänden sich noch in einer frühen Entwicklungsphase und böten Möglichkeiten für grundlegende Verbesserungen. Auch die gute Marktposition und die Technologien eröffneten Chancen.

    In den kommenden Monaten will Korangy die Geschäfte genauer unter die Lupe nehmen. Im Fokus stünden unter anderem Patientenströme, Klinikabläufe, Leistungskennzahlen sowie Technologien, Produkte und die Innovationspipeline. Bis zur Vorlage einer konkreten Strategie bat er aber noch um Geduld. Künftig will er vor allem Innovationen beschleunigen, den Zugang zur Nierenversorgung ausbauen und die Behandlungsergebnisse verbessern. Ziel sei es, die operative Entwicklung schrittweise und nachhaltig zu verbessern und so langfristig profitabel zu wachsen.

    Das Umbauprogramm seiner Vorgängerin bezeichnet Korangy als "solide Grundlage". Es soll bis 2027 durch Klinikschließungen, Teilverkäufe und Stellenstreichungen Einsparungen von 1,2 Milliarden Euro bringen. Auch der neue Chef will weiter an der Kostenstruktur arbeiten und die Margen verbessern. Zugleich könnten künftig auch Einsparungen in Bereiche mit kurz- bis langfristigem Wachstumspotenzial reinvestiert werden.

    Giza hatte zuletzt mit der flächendeckenden Einführung eines modernen Gerätes für die sogenannte hochvolumige Hämodiafiltrationstherapie (hvHDF) in den USA das Ruder herumreißen wollen. Auch Korangy will den Roll-out weiter vorantreiben. Die Methode soll die Nierenwäsche schneller und besser machen und damit die Überlebenszeit von Nierenpatienten verlängern. Das System ist FMC zufolge inzwischen in fast 350 US-Kliniken im Einsatz./tav/jsl/he

    Fresenius Medical Care

    -3,66 %
    -3,23 %
    -1,11 %
    -12,31 %
    -15,23 %
    +21,90 %
    -33,93 %
    -46,87 %
    +103,04 %
    ISIN:DE0005785802WKN:578580
    Fresenius Medical Care direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 39,20 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -22,94 %/+13,02 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fresenius Medical Care - 578580 - DE0005785802

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius Medical Care. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2 FMC dämpft nach Gewinnrückgang die Jahresziele Gestiegene Personalkosten, der Umbau des China-Geschäfts und ungünstige regulatorische Effekte haben dem Blutwäschespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) im dritten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Der neue Konzernchef Shervin Korangy …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     