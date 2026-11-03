KOVE PRÄSENTIERT FÜNF NEUE MODELLE UND DIE RENNREIFEN FÜR 2027 AUF DER EICMA

MAILAND, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- KOVE präsentierte auf der EICMA am 3. November 2026 die Modelle 125 RALLY, 350 RALLY und 650RR sowie die Elektromotorräder BONIC und E-500RR, die elektronische Kupplung von KOVE und seine Rennmodelle für 2027.

KOVE ist auf Premium-Motorräder spezialisiert und kombiniert hauseigene Forschung und Entwicklung mit Erfahrungen aus dem internationalen Spitzenrennsport, um seine Ingenieurskompetenz zu stärken. Aufbauend auf etablierten Modellen wie der 450 RALLY und der 800X erweitern die neuen Modelle das Angebot von KOVE um Rallye-, Supersport- und Elektromotorräder und festigen damit seine Position an der Spitze der chinesischen Premium-Motorradindustrie.

Sowohl die 125 RALLY als auch die 350 RALLY verfügen über 21-Zoll-Vorderräder und 18-Zoll-Hinterräder. Mit einem Trockengewicht von 122 kg bietet die 125er einen leichten Einstieg ins Adventure-Fahren, während die 350er einen 349,9-cm³-Motor, einen 21-Liter-Tank und eine Federung mit langem Federweg für längere Fahrten mit Dual Counter-Balancers zur Reduzierung von Vibrationen und einer Trockensumpfschmierung zur Unterstützung anspruchsvoller Offroad-Einsätze kombiniert.

Die 650RR verfügt über einen komplett neuen 645-cm³-Reihenvierzylinder mit elektronischer Drosselklappensteuerung, der 80 kW bei 13.000 U/min und 60 Nm Drehmoment liefert.•m bei 11.000 U/min für eine reaktionsschnelle Leistungsentfaltung. Der hochfeste Doppelschleifenrahmen und der Aluminium-Hilfsrahmen werden durch eine Sechs-Achsen-IMU, einen bidirektionalen Quickshifter und ein Kurven-ABS ergänzt, wodurch starke Leistung, Fahrwerksstabilität und fortschrittliche elektronische Steuerung kombiniert werden.

Das elektronische BONIC kombiniert eine von Vogelknochen inspirierte biomimetische Struktur mit einer auf Dakar basierenden Fahrwerksabstimmung, wobei der Fokus auf Leichtbauweise und Geländegängigkeit liegt. Die E-500RR kombiniert den von KOVE selbst entwickelten flüssigkeitsgekühlten Axialflussmotor mit einem rennoptimierten Chassis und zielt auf eine Leistung von über 50 kW und ein Gewicht von unter 150 kg ab.

Die intern entwickelte elektronische Kupplung KOVE nutzt Sensorsignale zur Steuerung des Kupplungsein- und -ausrückens. Es bietet die Modi Manuell, Automatisch und Automatisiert-Manuell. Der Fahrplan sieht die drei Verbrennungsmodelle für 2027 H2 und KEC für 2028 H1 vor.

KOVE feierte 2023 sein Dakar-Debüt, und alle drei Motorräder erreichten das Ziel. Im Jahr 2025 gewann KOVE-Werksfahrer Beñat Fernández den WorldSSP300-Titel. Im Jahr 2026 erzielte die 450RR, das hubraumärmste Motorrad der WorldSPB, 20 Punkte und stellte in Assen einen Rennrundenrekord auf, während Neels Theric drei Etappensiege bei der Rallye Dakar 2 errang.

Für 2027 schließen sich Europameister Iker García und WorldSPB-Rennsieger Antonio Torres dem geplanten 650RR WorldSPB-Team von KOVE an. Der französische Enduro-Meister Hugo Blanjoue startet zusammen mit Neels Theric und Sunier im Rallyesport.

KOVE nutzt kontinuierlich Daten aus der Rallye Dakar und dem Spitzenrennsport für die Produktentwicklung und setzt so sein Streben nach Höchstleistungen im Rennsport in Fortschritte bei seinen Serienmotorrädern um. Mit dem Rennsport als Testgelände bietet KOVE bei jeder Fahrt Zuverlässigkeit.

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