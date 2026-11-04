Apple enttäuscht Anleger: Warum Analysten trotzdem nicht verkaufen

Apple hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen nicht alle Erwartungen erfüllt. Vor allem der Ausblick auf die Gewinnmarge und schwächere Verkäufe einzelner Produktgruppen sorgten für Enttäuschung an der Börse. Die Aktie geriet unter Druck. Doch zahlreiche Analysten halten an ihrer positiven Einschätzung fest. Sie sehen langfristig weiteres Wachstumspotenzial – insbesondere durch das iPhone und künstliche Intelligenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte Apple einen Gewinn von 2,10 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut Daten von LSEG lediglich 1,99 US-Dollar erwartet. Der Umsatz erreichte 114,48 Milliarden US-Dollar und lag damit ebenfalls über der Konsensschätzung von 113,39 Milliarden US-Dollar.

Das iPhone-Geschäft übertraf die Erwartungen, während iPads und andere Produkte enttäuschten. Auch der Ausblick auf die Bruttomarge blieb hinter den Prognosen zurück. Die Anleger reagierten enttäuscht: Nach den Zahlen verlor die Apple-Aktie rund 4 Prozent.

Analysten setzen auf neue iPhone-Generation

Trotz der gemischten Ergebnisse bleibt Goldman Sachs optimistisch. Analyst Michael Ng sieht vor allem im kommenden iPhone-Erneuerungszyklus große Chancen. Goldman Sachs sieht vor allem im neuen iPhone Duo große Chancen. Das faltbare Modell könnte über mehrere Jahre hinweg für zusätzliches Wachstum sorgen.

Allerdings sieht auch er Risiken. Schwächere Geschäfte mit App-Store-Lizenzen und anderen Dienstleistungen könnten das Wachstum kurzfristig bremsen. Hinzu kommen steigende Speicherkosten, die mehrere Quartale lang auf die Margen drücken dürften. Goldman Sachs empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf, senkte das Kursziel jedoch von 390 auf 380 US-Dollar.

Auch Bernstein und Evercore ISI bleiben positiv gestimmt. Beide Häuser sehen Apple langfristig gut positioniert, um von der zunehmenden Nutzung künstlicher Intelligenz auf Endgeräten zu profitieren. Bernstein verweist dabei auf die mehr als 2,5 Milliarden aktiven Geräte im Apple-Ökosystem.

Nicht alle Experten sind überzeugt

Deutlich skeptischer ist Barclays. Die Bank stuft Apple weiterhin mit "Untergewichten" ein und sieht ein Kursziel von 261 US-Dollar. Besonders die Entwicklung im Dienstleistungsgeschäft bereitet den Analysten Sorgen. Regulatorische Veränderungen in den USA und Europa könnten das Geschäft mit dem App Store zusätzlich belasten.

Die Bank of America bleibt dagegen bei ihrer Kaufempfehlung und nennt ein Kursziel von 370 US-Dollar. Auch JPMorgan, Citi und Morgan Stanley halten an positiven Bewertungen fest. Morgan Stanley sieht zwar Risiken durch steigende Speicherkosten und eine nachlassende Dynamik bei Dienstleistungen, tendiert insgesamt aber weiterhin zu einer optimistischen Einschätzung.

Die Mehrheit der Analysten setzt damit darauf, dass Apples starke Hardware-Sparte und neue KI-Funktionen die aktuellen Belastungen langfristig ausgleichen können.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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