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    DZ Bank senkt fairen Wert für Teamviewer auf 9 Euro - 'Kaufen'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank senkt Teamviewer-Kursziel auf 9 Euro
    • Kundenabwanderung trübt die Plattformdynamik
    • Preismodell und ServiceNow sollen Früchte tragen
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank senkt fairen Wert für Teamviewer auf 9 Euro - 'Kaufen'
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 10 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Resultate bedeuteten einen Rückschlag im Bemühen des Fernwartungssoftware-Anbieters, am Kapitalmarkt verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Die starke Dynamik von TeamViewerOne, der neuen zentralen Plattform, werde von einer unerwarteten Kundenabwanderung im Enterprise-Segment überschattet. Derweil dürfte die Transformation des Unternehmens länger dauern, wobei er annehme, dass die Umstellung des Preismodells auf Endgeräte-Basis und die Integration in das ServiceNow-Angebot mittelfristig Früchte tragen werde./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -25,75 % und einem Kurs von 5,29 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +13,96 %/+70,94 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 9 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,00, was eine Steigerung von +69,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrutsch nach der gesenkten Umsatzprognose: Statt 0 bis 3 % Wachstum werden 1 bis 2 % Rückgang diskutiert. Einige halten die Reaktion angesichts bestätigter EBITDA-Prognose und steigenden Überschusses für überzogen, andere erwarten weitere Kursverluste. Im Fokus stehen zudem verschobene Enterprise-Verträge, 13 % Wachstum im Enterprise-Geschäft und die offene Frage der Monetarisierung von KI-Angeboten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

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    dpa-AFX
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