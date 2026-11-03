DZ Bank senkt fairen Wert für Teamviewer auf 9 Euro - 'Kaufen'

absolute Unterstützung...





Steil ist ein Träumer und hatte ein Wahnsinns Glück, dass er "beauftragt" wurde TMV an die Börse zu bringen und PE (Permira) Milliardengewinne zu bescheren.

Ansonsten ist die Leistung mehr als überschaubar.

Unglaublich viel Kohle in Nonsens-Marketing Aktionen gesteckt...

dann viel zu spät verstanden, dass man nicht mehr zukunftsfest ist ohne KI...

dann ein völlig überzogener Kaufpreis für eine Übernahme... mit hoher Überscudung

dann eine sehr holprige Integration in Bezug auf den eingekauften Kundenbestand...

und jetzt auch noch sinkende Umsätze.





Steil geht anders, ich würde ihn als CEO entlassen.

Nur der AR ist hier quasi non-existent, was seine ihm obliegenden Pflichten angeht.