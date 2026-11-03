DZ Bank senkt fairen Wert für Teamviewer auf 9 Euro - 'Kaufen'
ANALYSE-FLASH
- DZ Bank senkt Teamviewer-Kursziel auf 9 Euro
- Kundenabwanderung trübt die Plattformdynamik
- Preismodell und ServiceNow sollen Früchte tragen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 10 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Resultate bedeuteten einen Rückschlag im Bemühen des Fernwartungssoftware-Anbieters, am Kapitalmarkt verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Die starke Dynamik von TeamViewerOne, der neuen zentralen Plattform, werde von einer unerwarteten Kundenabwanderung im Enterprise-Segment überschattet. Derweil dürfte die Transformation des Unternehmens länger dauern, wobei er annehme, dass die Umstellung des Preismodells auf Endgeräte-Basis und die Integration in das ServiceNow-Angebot mittelfristig Früchte tragen werde./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -25,75 % und einem Kurs von 5,29 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +13,96 %/+70,94 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 9 Euro
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Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900
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absolute Unterstützung...
🟢 1. Enterprise ARR
+6,7 % ist gut.
Wenn wir 2027 Richtung 9–10 % kommen, wäre das ein starkes Signal.
🟢 2. ARR der Großkunden
+13 % ist für mich die interessanteste Zahl des gesamten Reports.
Das zeigt, dass TeamViewer bei den wertvollsten Kunden tatsächlich Marktanteile bzw. Umsatz gewinnt.
🟡 3. SMB ARR
Noch −3,7 %, aber erstmals stabilisiert sich die Kundenabwanderung sequenziell.
Wenn SMB 2027 von −4 % auf 0 % oder +1–2 % kommt, könnte der Konzern-ARR plötzlich ziemlich schnell auf +4–6 % drehen.
Mit Blick auf die in Kürze anstehenden Q3 Zahlen gibt es hier glaube ich sehr unterschiedliche Erwartungen. Nachfolgend mal eine Übersicht der Entwicklung zu Umsatz- und ARR-Wachstum in den letzten 6 Quartalen, jeweils währungsbereinigt:
Q1 2025 190,3 Mio. EUR (+7 %) ~723 Mio. EUR (+7 %)
Q2 2025 191,0 Mio. EUR (+6 %) 759,1 Mio. EUR (+4 %)
Q3 2025 192,0 Mio. EUR (+4 %) 756,8 Mio. EUR (+4 %)
Q4 2025 194,6 Mio. EUR (+2 %) 762,0 Mio. EUR (+2 %)
Q1 2026 183,2 Mio. EUR (-0,4 %) 737,3 Mio. EUR (+0,2 %)
Q2 2026 182,7 Mio. EUR (-1,4 %) 736,8 Mio. EUR (-0,1 %)