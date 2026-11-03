ieGeek nimmt Reservierungen für das Sicherheitskamerasystem ZY-Q5 mit lokalem Speicher entgegen.

HONGKONG, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- ieGeek hat die Vorbestellungen für das Sicherheitskamerasystem ZY-Q5 in Großbritannien und Europa eröffnet. Das System kombiniert 5-Megapixel-Außenkameras mit einer Basisstation und ermöglicht es Haushalten, verschiedene Bereiche ihres Hauses über die ieGeek Cam App zu überwachen und Aufnahmen lokal zu speichern, ohne ein monatliches Abonnement abschließen zu müssen.

Reservierungen sind über die UK ZY-Q5 Seite und European ZY-Q5 Seite möglich. Bestellungen werden ab dem 15. November 2026 entgegengenommen, der Versand der ersten Charge für berechtigte Frühbucherbestellungen ist für den 25. November geplant.

Zentralisierte Anzeige und lokale Speicherung

Die ieGeek Cam App zeigt mehrere Live-Kamerabilder auf einem Bildschirm an, sodass Haushalte gleichzeitig Eingänge, Gärten und Einfahrten überprüfen können. Die Basisstation unterstützt bis zu acht Geräte und akzeptiert microSD-Karten mit bis zu 512 GB für lokale Aufnahmen.

Außenüberwachung bei Tag und Nacht

Die 5-Megapixel-Kameras des ZY-Q5 unterstützen vollfarbige Nachtsicht, während KI-Erkennung und automatische Verfolgung den Benutzern helfen, Aktivitäten auf ihrem Grundstück zu verfolgen. Benutzer können Erkennungszonen und Überwachungspläne festlegen, Bewegungsalarme erhalten und über Zwei-Wege-Audio mit Besuchern sprechen.

Die solarunterstützte Aufladung reduziert das manuelle Aufladen, und die Kameras verfügen über eine IP65-Wetterbeständigkeitsklasse für den Außeneinsatz.

Black Friday in Großbritannien und Europa

ieGeek wird außerdem ein Black Friday-Event mit bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Produkte veranstalten. Zu den vorgestellten Modellen gehören die S5 Solar-Sicherheitskamera und die S11 4G LTE-Kamera. Der VIP-Frühzugang findet vom 8. bis 11. November statt, gefolgt vom Hauptverkauf vom 12. November bis 4. Dezember. Regionale Angebote und Bedingungen finden Sie auf der UK Black Friday Seite und der European Black Friday Seite.

Über ieGeek

Seit 2016 entwickelt und produziert ieGeek Produkte für die Heimsicherheit, darunter Kameras, Video-Türklingeln und Babyphone. Die Marke hat über 3,81 Millionen Einheiten in mehr als 80 Ländern verkauft.

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