🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    ieGeek nimmt Reservierungen für das Sicherheitskamerasystem ZY-Q5 mit lokalem Speicher entgegen.

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    HONGKONG, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- ieGeek hat die Vorbestellungen für das Sicherheitskamerasystem ZY-Q5 in Großbritannien und Europa eröffnet. Das System kombiniert 5-Megapixel-Außenkameras mit einer Basisstation und ermöglicht es Haushalten, verschiedene Bereiche ihres Hauses über die ieGeek Cam App zu überwachen und Aufnahmen lokal zu speichern, ohne ein monatliches Abonnement abschließen zu müssen.

    ieGeek ZY-Q5 combines a base station and solar-assisted cameras for centralised viewing and local video storage.

    Reservierungen sind über die  UK ZY-Q5 Seite und European ZY-Q5 Seite möglich. Bestellungen werden ab dem 15. November 2026 entgegengenommen, der Versand der ersten Charge für berechtigte Frühbucherbestellungen ist für den 25. November geplant.

    Zentralisierte Anzeige und lokale Speicherung

    Die ieGeek Cam App zeigt mehrere Live-Kamerabilder auf einem Bildschirm an, sodass Haushalte gleichzeitig Eingänge, Gärten und Einfahrten überprüfen können. Die Basisstation unterstützt bis zu acht Geräte und akzeptiert microSD-Karten mit bis zu 512 GB für lokale Aufnahmen.

    Außenüberwachung bei Tag und Nacht

    Die 5-Megapixel-Kameras des ZY-Q5 unterstützen vollfarbige Nachtsicht, während KI-Erkennung und automatische Verfolgung den Benutzern helfen, Aktivitäten auf ihrem Grundstück zu verfolgen. Benutzer können Erkennungszonen und Überwachungspläne festlegen, Bewegungsalarme erhalten und über Zwei-Wege-Audio mit Besuchern sprechen.

    Die solarunterstützte Aufladung reduziert das manuelle Aufladen, und die Kameras verfügen über eine IP65-Wetterbeständigkeitsklasse für den Außeneinsatz.

    Black Friday in Großbritannien und Europa

    ieGeek wird außerdem ein Black Friday-Event mit bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Produkte veranstalten. Zu den vorgestellten Modellen gehören die S5 Solar-Sicherheitskamera und die S11 4G LTE-Kamera. Der VIP-Frühzugang findet vom 8. bis 11. November statt, gefolgt vom Hauptverkauf vom 12. November bis 4. Dezember. Regionale Angebote und Bedingungen finden Sie auf der UK Black Friday Seite und der European Black Friday Seite.

    Über ieGeek

    Seit 2016 entwickelt und produziert ieGeek Produkte für die Heimsicherheit, darunter Kameras, Video-Türklingeln und Babyphone. Die Marke hat über 3,81 Millionen Einheiten in mehr als 80 Ländern verkauft.

     

     

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/iegeek-nimmt-reservierungen-fur-das-sicherheitskamerasystem-zy-q5--mit-lokalem-speicher-entgegen-302928049.html

     





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    ieGeek nimmt Reservierungen für das Sicherheitskamerasystem ZY-Q5 mit lokalem Speicher entgegen. HONGKONG, 3. November 2026 /PRNewswire/ - ieGeek hat die Vorbestellungen für das Sicherheitskamerasystem ZY-Q5 in Großbritannien und Europa eröffnet. Das System kombiniert 5-Megapixel-Außenkameras mit einer Basisstation und ermöglicht es Haushalten, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     