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    Branche im Plus: LPKF Laser & Electronics zieht kräftig an

    Auf Höhenflug

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    LPKF Laser & Electronics klettert um 8,20 % bei einem Handelsumsatz, der bereits das 2,6-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Auf Höhenflug - Branche im Plus: LPKF Laser & Electronics zieht kräftig an
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Auch Applied Materials, Jenoptik und KLA Corporation legen heute zu, allerdings deutlich weniger stark als LPKF Laser & Electronics. Die LPKF-Aktie dreht ins Plus, nachdem sie im Tagesverlauf zwischenzeitlich um 2,37 % nachgegeben hat. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den Kurssprung gibt es zunächst nicht.

    Wie hat sich die LPKF Laser & Electronics-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics in den letzten drei Monaten Verluste von -23,30 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -3,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +96,70 % gewonnen.

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    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,43 % geändert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,73 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +2,12 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +2,38 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der LPKF-Aktie um rund 10 % auf 10,05 Euro und die gesenkte Jahresprognose 2026: 93–100 Mio. Euro Umsatz bei einer bereinigten EBIT-Marge von −7 bis −2,5 %. Diskutiert werden Zweifel an der Erreichbarkeit der Ziele, die angesichts erwarteter Verluste als hoch bewertete Marktkapitalisierung von rund 260 Mio. Euro sowie die Liquiditätslage. Auch kurzfristige Kurserholungen nach schlechten Nachrichten sind Thema.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

    Zur LPKF Laser & Electronics Diskussion

    LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,71 %
    1 Monat -35,34 %
    3 Monate -23,30 %
    1 Jahr +66,42 %
    Stand: 03.11.2026, 17:00 Uhr

    Die Aktie von LPKF Laser & Electronics erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 8,62 %. Über 5 Jahre lag sie bei -13,42 %, über 10 Jahre bei 4,86 %.

    Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

    Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 268,24 Mio.EUR € wert.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der LPKF Laser & Electronics Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur LPKF Laser & Electronics Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    LPKF Laser & Electronics

    +8,37 %
    -3,95 %
    -35,40 %
    -23,96 %
    +65,41 %
    +47,87 %
    -46,69 %
    +55,43 %
    -4,36 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
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