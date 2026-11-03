Aktien heute: Bayer steigt kräftig, TeamViewer bricht ein

Mit einem Plus von 7,80 Prozent auf 1.206,50 Euro gehört Monolithic Power Systems zu den stärksten Gewinnern. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es nicht. Der Entwickler von Power-Management-Chips baut seinen Wochengewinn damit auf 15,10 Prozent aus.

Am 03.11.2026 stehen kräftige Einzelbewegungen einem moderat positiven Marktumfeld gegenüber. Der DAX gewinnt 0,31 Prozent, der TecDAX steigt um 0,35 Prozent und der US Tech 100 legt um 0,96 Prozent zu. Am Tag der US-Zwischenwahlen zählen Halbleiterwerte zu den Gewinnern. Deutliche Verluste verzeichnen dagegen TeamViewer und Shopify nach ihren Quartalszahlen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Monatssicht bleibt die Aktie mit 5,37 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs dagegen 53,58 Prozent.

Monolithic Power Systems: 1.206,50€ (+7,80 %)

PVA TePla erholt sich nach schwachem Monat

PVA TePla gewinnt 7,11 Prozent auf 31,34 Euro. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser gibt es zunächst nicht. Der Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen liegt damit auf Wochensicht 6,50 Prozent im Plus.

Der heutige Anstieg gleicht die Verluste der vergangenen Wochen jedoch nicht aus. Auf Monatssicht steht weiterhin ein Minus von 13,73 Prozent. Seit Jahresbeginn gewinnt die Aktie 36,89 Prozent.

PVA TePla: 31,34€ (+7,11 %)

Bayer: Pharmageschäft stärkt die Zuversicht

Ein starkes Pharmageschäft mit vergleichsweise neuen Medikamenten stimmt Bayer für das laufende Jahr optimistischer. Die Aktie steigt um 7,09 Prozent auf 53,52 Euro. Damit setzt sie ihren Aufwärtstrend fort: Auf Wochensicht beträgt der Gewinn 18,28 Prozent, auf Monatssicht 19,63 Prozent. Seit Jahresbeginn legt der Kurs um 45,80 Prozent zu.

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt die Erleichterung über die Kursentwicklung. Hoffnung verbinden Teilnehmer mit dem Blutverdünner Asundexian und weiteren Zulassungen. Zugleich bleibt die Diskussion über die Glyphosat-Rechtsrisiken kontrovers. Optimistischen Erwartungen an einen US-weiten Vergleich stehen Zweifel gegenüber, ob die Klagerisiken damit dauerhaft begrenzt werden.

Bayer: 53,52€ (+7,09 %)

Moderna: Hoher Jahresgewinn trifft auf Skepsis

Der starke Jahresanstieg von Moderna setzt sich fort. Die Aktie gewinnt heute 6,16 Prozent auf 209,68 Euro und liegt seit Jahresbeginn 705,29 Prozent im Plus. Auf Wochensicht beträgt der Zuwachs 16,54 Prozent, auf Monatssicht 21,44 Prozent. Einen konkreten neuen unternehmensbezogenen Auslöser für das heutige Plus gibt es nicht.

In der Forendiskussion steht dem Kursanstieg spürbare Vorsicht gegenüber. Teilnehmer rechnen mit einem Quartalsverlust und diskutieren, wie dieser im Verhältnis zu den Markterwartungen ausfällt. Weitere Indikationen der mRNA-Technologie gelten als Hoffnungsträger. Uneinigkeit besteht darüber, ob vor allem Erwartungen oder charttechnische Faktoren den Kurs bewegen.

Moderna: 209,68€ (+6,16 %)

AppLovin steigt trotz Hinweisen auf Sammelklage

Trotz weiterer Hinweise auf eine Anleger-Sammelklage steigt die A-Aktie von AppLovin um 5,99 Prozent auf 218,08 Euro. Die Kanzleien Faruqi & Faruqi sowie Kaplan Fox erinnern an die Frist am 16. November 2026, bis zu der Anleger die Stellung als Hauptkläger beantragen können. Ein positiver unternehmensbezogener Auslöser für den Kursanstieg ist nicht erkennbar.

Das Tagesplus steht erheblichen Verlusten gegenüber. Auf Wochensicht verliert die Aktie 8,81 Prozent, auf Monatssicht 10,64 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 63,34 Prozent.

AppLovin Registered (A): 218,08€ (+5,99 %)

SMA Solar Technology gewinnt deutlich hinzu

Bei SMA Solar Technology steht dem heutigen Gewinn weiterhin ein deutliches Monatsminus gegenüber. Die Aktie des Wechselrichter- und Energiemanagement-Anbieters steigt um 5,93 Prozent auf 51,65 Euro. Auf Wochensicht gewinnt sie 6,40 Prozent, auf Monatssicht verliert sie 15,82 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt sie 51,30 Prozent im Plus. Einen konkreten Auslöser für die heutige Bewegung gibt es nicht.

Im Forum richtet sich der Blick auf die Ergänzung des SMA-Geschäfts durch andere Anbieter von Speicher- und Energielösungen. Dabei geht es vor allem um die Verbindung von Photovoltaik, Speichern und Großprojekten.

SMA Solar Technology: 51,65€ (+5,93 %)

Advanced Micro Devices legt vor Quartalszahlen zu

Wieder gefragte Halbleiteraktien bilden das Umfeld für den heutigen Anstieg von Advanced Micro Devices. AMD legt um 4,77 Prozent auf 439,70 Euro zu. Zugleich stehen Quartalszahlen im Blickpunkt.

Nach Verlusten von 8,17 Prozent innerhalb einer Woche und 22,25 Prozent innerhalb eines Monats bleibt der jüngste Kursverlauf schwach. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus allerdings 139,48 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich vor den Zahlen Skepsis: Diskutiert werden das Risiko weiterer Kursverluste und eine weiterhin als anspruchsvoll empfundene Bewertung.

Advanced Micro Devices: 439,70€ (+4,77 %)

Nebius Group: Tagesplus nach deutlichem Monatsverlust

Nach einem Monatsverlust von 37,26 Prozent gewinnt die A-Aktie der Nebius Group heute 4,74 Prozent auf 135,35 Euro. Auf Wochensicht bleibt ein Minus von 2,71 Prozent, seit Jahresbeginn ein Plus von 85,83 Prozent. Unternehmensnachrichten gibt es zunächst nicht.

Die Forenstimmung bleibt abwartend. Teilnehmer diskutieren mögliche weitere Rücksetzer und charttechnische Unterstützungen. Daneben richtet sich das Interesse auf das Kundenumfeld des Cloud- und KI-Infrastrukturanbieters.

Nebius Group Registered (A): 135,35€ (+4,74 %)

AIXTRON: Diskussion über Chancen durch Lumentum

Im Forum von AIXTRON sorgt die diskutierte Übernahme von Lumentum durch Marvell für unterschiedliche Einschätzungen. Ein Teil der Teilnehmer verbindet damit Chancen für den Anlagenbauer, da Lumentum als Kunde gilt. Andere bezweifeln einen unmittelbaren Nutzen und verweisen auf mögliche Integrationsaufgaben sowie veränderte Investitionsprioritäten.

Die Aktie steigt um 4,47 Prozent auf 34,45 Euro. Der Wochengewinn erreicht 15,69 Prozent, während auf Monatssicht ein Minus von 12,96 Prozent bleibt. Seit Jahresbeginn legt AIXTRON um 98,96 Prozent zu. Das Unternehmen veröffentlicht heute zudem zwei Stimmrechtsmitteilungen. Ein konkreter Zusammenhang dieser Mitteilungen mit dem Kursanstieg ist nicht erkennbar.

AIXTRON: 34,45€ (+4,47 %)

SpaceX: Mobilfunkperspektive trifft auf kontroverse Debatte

Die Aussicht auf einen möglichen Vorstoß in den US-Mobilfunkmarkt rückt SpaceX in den Fokus. Das Unternehmen könnte zum viertgrößten Mobilfunkanbieter der USA aufsteigen. Die Aktie gewinnt 3,48 Prozent auf 126,72 Euro. Auf Wochensicht verliert sie allerdings 4,81 Prozent, auf Monatssicht 10,82 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 5,03 Prozent.

Die Diskussion bei wallstreetONLINE ist stark polarisiert. Optimistische Erwartungen an neue Geschäftsfelder treffen auf Kritik an der Bewertung und bekennende Positionierungen auf fallende Kurse. Auch Elon Musks politische Rolle und die US-Zwischenwahlen prägen den Austausch. Über den unmittelbaren Auslöser des Kursanstiegs besteht keine Einigkeit.

SpaceX: 126,72€ (+3,48 %)

TeamViewer bricht nach Quartalszahlen ein

Nach den Zahlen zum dritten Quartal bricht TeamViewer um 26,11 Prozent auf 5,2700 Euro ein. Die Resultate bedeuten einen Rückschlag für den Fernwartungssoftware-Anbieter. Die DZ Bank senkt ihren fairen Wert von 10 auf 9 Euro. Auf Wochensicht verliert die Aktie 30,98 Prozent, auf Monatssicht 17,42 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt sie 12,74 Prozent im Minus.

Im wallstreetONLINE-Forum stehen Zweifel an den Wachstumsperspektiven im Mittelpunkt. Auch Enttäuschung über die Zahlen und Kritik am Management kommen zur Sprache. Dem halten andere Teilnehmer eine aus ihrer Sicht niedrige Bewertung sowie die Profitabilität und Cash-Generierung entgegen. Daneben wird über mögliche Käufer und eine Übernahme spekuliert. Bestätigte Hinweise darauf gibt es nicht.

TeamViewer: 5,2700€ (-26,11 %)

Shopify: Umsatzenttäuschung belastet die Aktie

Die erste Enttäuschung beim Quartalsumsatz seit gut vier Jahren belastet Shopify. Die Aktie der E-Commerce-Plattform fällt um 7,91 Prozent auf 129,27 Euro. Damit weitet sich der Wochenverlust auf 15,56 Prozent aus.

Auf Monatssicht beträgt das Minus 5,58 Prozent, seit Jahresbeginn 10,81 Prozent. Die Reaktion im Forum ist von deutlicher Bestürzung über den Kursrückgang geprägt.

Shopify: 129,27€ (-7,91 %)

Thomson Reuters verliert trotz positiver Monatsbilanz

Thomson Reuters fällt um 6,64 Prozent auf 102,00 Euro. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es nicht. Auf Wochensicht verliert die Aktie 6,50 Prozent. Trotz des heutigen Rückgangs bleibt auf Monatssicht ein Plus von 17,69 Prozent. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von 9,02 Prozent.

Thomson Reuters: 102,00€ (-6,64 %)

Keurig Dr Pepper gibt deutlich nach

Ein Rückgang um 5,93 Prozent drückt Keurig Dr Pepper auf 31,09 Euro. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser gibt es zunächst nicht. Der Anbieter von Kaffeesystemen und Erfrischungsgetränken verliert auf Wochensicht 1,72 Prozent. Die Monatsbilanz bleibt mit einem Plus von 13,30 Prozent positiv. Seit Jahresbeginn gewinnt die Aktie 29,79 Prozent.

Keurig Dr Pepper: 31,09€ (-5,93 %)

Zalando: Bestätigter Ausblick überzeugt nicht alle

Bei Zalando diskutiert das Forum, ob die Bestätigung des Jahresausblicks hinter höheren Erwartungen zurückbleibt. Teilnehmer verweisen auf die unveränderte Prognose für 2026. Diese sieht ein ausgewiesenes Wachstum von Bruttowarenvolumen und Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent sowie ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro vor. Andere vermuten, dass ausgelöste Stop-Loss-Orders die Bewegung verstärken. Das bleibt eine Einschätzung aus der Diskussion.

Die Aktie des Online-Modehändlers verliert 5,87 Prozent auf 25,24 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Minus 3,04 Prozent. Dem stehen ein Monatsgewinn von 15,35 Prozent und ein Zuwachs seit Jahresbeginn von 1,80 Prozent gegenüber.

Zalando: 25,24€ (-5,87 %)

Fazit

Die Kursbewegungen zeigen deutliche Unterschiede: Bayer setzt seinen Anstieg fort, während mehrere Technologiewerte trotz Tagesgewinnen auf Monatssicht im Minus bleiben. Bei TeamViewer und Shopify stehen dagegen die Quartalszahlen im Mittelpunkt der deutlichen Verluste.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.