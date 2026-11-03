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    Init Innovation schwankt weiter - bis zu 9 Prozent Minus

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Init-Aktie verliert nach gekappter Prognose weiter
    • Der Kurs fällt zeitweise um bis zu neun Prozent
    • Analysten senken Kursziele, bleiben aber positiv
    AKTIE IM FOKUS - Init Innovation schwankt weiter - bis zu 9 Prozent Minus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Einbruch vom Vortag wegen einer gekappten Gewinnprognose ist der Kursrutsch bei Init Innovation am Dienstag unter Schwankungen weitergegangen. Bis zu neun Prozent verloren die Titel des Anbieters von Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr nochmals. Sie konnten sich erst nahe 30 Euro auf dem niedrigsten Niveau seit März 2024 etwas fangen. Zuletzt war das Minus noch gut fünf Prozent groß.

    Drei Analysten reagierten am Dienstag mit Zielsenkungen, behielten aber ihre positiven Einschätzungen bei. Robert-Jan van der Horst von Berenberg brachte dem Kurs keine Entlastung mit der Aussage, dass die Reduzierung der Ziele an vorübergehenden Einflussfaktoren liege und der bis zu 25 Prozent große Vortags-Kurseinbruch auf ihn übertrieben wirke.

    Er bleibt aber der Ansicht, dass das Unternehmen erst die Skalierbarkeit seines Geschäfts unter Beweis stellen muss, damit sich die von ihm erwartete Margenverbesserung auch am Markt widerspiegeln wird./tih/he

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur init innovation in traffic systems Aktie

    Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,90 % und einem Kurs von 31,05 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 17:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der init innovation in traffic systems Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    init innovation in traffic systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +47,20 %/+114,40 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssturz von rund 22 % nach der Senkung der EBIT-Prognose 2026 auf 33–37 Mio. Euro. Umsatz- und Cashflow-Prognosen bleiben bestätigt. Diskutiert wird, ob der Rückgang überzogen ist oder Risiken für Projekte und 2027 vorwegnimmt. Technisch werden ein RSI von 14, hohes Handelsvolumen und 26 Euro als möglicher Wendepunkt genannt. Auch ein möglicher SDAX-Ausschluss ist Thema.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber init innovation in traffic systems eingestellt.

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